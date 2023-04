La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. L'esigenza principale sembra riguardare il settore difensivo, dove potrebbero arrivare un difensore centrale oltre a due terzini.

Per quanto riguarda il centrale di difesa, si cercherebbe in particolare un profilo che garantisca qualità considerando le problematiche di questa stagione e l'età ormai avanzata di Bonucci. A tal riguardo le ultime notizie di mercato riportate da calciomercato.com parlano di un interesse della società bianconera per Kalidou Koulibaly, che dopo una stagione deludente nel Chelsea potrebbe far ritorno nel campionato italiano.

Possibile offerta per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni l'agente di Kalidou Koulibaly Ramadani starebbe lavorando al ritorno nel campionato italiano del suo assistito. Si parla di un suo possibile approdo alla Juventus, anche perché la società bianconera già la scorsa stagione aveva provato ad acquistarlo. Alla fine però il difensore senegalese decise di accettare l'offerta del Chelsea trasferendosi per circa 37 milioni di euro e andando a sottoscrivere un ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione.

E proprio lo stipendio pesante del giocatore potrebbe essere un problema per l'acquisto da parte della Juventus anche perché il Chelsea sarebbe pronto a lasciarlo partire persino in prestito con diritto di riscatto.

La società bianconera non può usufruire del Decreto Crescita in quanto il giocatore si è trasferito da appena una stagione nel campionato inglese. Tale disposizione governativa (che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri) è stata utilizzata ad esempio per i recenti ingaggi di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Paul Pogba.

La società bianconera starebbe valutando come già anticipato anche l'acquisto di due terzini per rinforzare le fasce difensive considerando anche la possibilità che Alex Sandro e Cuadrado lascino la società bianconera perché in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

Fra i giocatori che piacciono al club ci sarebbe Fabiano Parisi, valutato dall'Empoli circa 20 milioni di euro.

Più o meno il prezzo di mercato di Emil Holm, terzino destro dello Spezia anche lui seguito dalla società piemontese. Si valuta anche Singo del Torino che potrebbe rimpiazzare proprio Cuadrado, che ha un prezzo più contenuto rispetto agli altri due profili menzionati.