La Juventus è stata criticata molto nelle ultime settimane, soprattutto dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo nell'ultima giornata. Decisivo l'errore di Nicolò Fagioli, che ha passato il pallone a Defrel decisivo per l'1 a 0 finale. Subito dopo Massimiliano Allegri ha sostituito il centrocampista, che si è lasciato andare in panchina in un pianto, segnale evidente del dispiacere e della responsabilità che si è assunto dopo la sconfitta. Allegri nel post partita lo ha difeso ma non sono mancate le critiche, non tanto al giocatore, ma al tecnico.

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha dichiarato che non avrebbe sostituito Fagioli subito dopo l'errore, augurando al centrocampista di non avere Allegri come tecnico nel suo futuro professionale.

Il giornalista Pedullà ha parlato della decisione di Allegri di sostituire Fagioli dopo l'errore contro il Sassuolo

'A Nicolò Fagioli auguriamo un futuro possibilmente senza Massimiliano Allegri'. Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà in riferimento alla decisione del tecnico di sostituire Fagioli subito dopo l'errore contro il Sassuolo. Il giornalista sportivo ha parlato anche della gestione del centrocampista in questa stagione da parte del tecnico, sottolineando come senza i tanti infortuni a centrocampo difficilmente il tecnico avrebbe lanciato il centrocampista in questa stagione.

Il giornalista ha aggiunto: 'se dai fiducia a un ragazzo che ha dimostrato di meritarla dovresti fare in modo di non stangarlo dopo un errore sia pur importante'. Pedullà ha aggiunto che lo avrebbe tenuto in campo per tutto il match o eventualmente avrebbe aspettato 10 minuti prima di sostituirlo. Il giornalista sportivo ha poi parlato di Massimiliano Allegri sottolineando come in questo momento gode della fiducia mediatica ma se dovesse chiudere la stagione senza vincere una competizione alla Juventus sarebbe un fallimento dopo che nella scorsa si è verificato lo stesso.

Il mercato della Juventus

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri passa evidentemente anche dai risultati della Juventus in questo finale di stagione. Se la squadra bianconera non dovesse arrivare fino in fondo nelle competizioni in cui è impegnata non è da scartare la possibilità di affidarsi ad una nuova guida tecnica.

Fra i nomi graditi dalla società bianconera ci sarebbero anche Roberto De Zerbi, attualmente al Brighton, e Igor Tudor, che all'Olympique Marsiglia sta disputando una stagione importante. Per quanto riguarda invece il nuovo direttore sportivo si parla molto del possibile ingaggio di Ricky Massara del Milan ma piacciono anche Cristiano Giuntoli del Napoli e Igli Tare della Lazio.