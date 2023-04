La Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato dovrà decidere il futuro di diversi giocatori. Uno di questi è Denis Zakaria, che difficilmente sarà riscattato dal Chelsea (dove attualmente è in prestito) dopo la stagione difficile degli inglesi, condizionata anche dai tanti cambi in panchina. La Juve valuta lo svizzero circa 30 milioni di euro. Il centrocampista piacerebbe a diverse società tedesche, fra queste anche il Bayer Leverkusen, dove gioca uno dei calciatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare le fasce difensive: Jeremie Frimpong.

Il centrocampista Zakaria potrebbe essere offerto al Bayer Leverkusen per Frimpong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Denis Zakaria per Jeremie Frimpong. Il centrocampista olandese ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro, mentre lo svizzero sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Per questo la società bianconera dovrebbe aggiungere circa 20 milioni di euro per arrivare all'olandese.

Su Frimpong ci sarebbe anche un interesse del Bayern Monaco: recentemente diversi giornali sportivi hanno parlato della possibilità che la società tedesca non riscatti il cartellino di Joao Cancelo (attualmente in prestito in Baviera dal Manchester City con diritto di riscatto di circa 70 milioni di euro) proprio per puntare su Frimpong, il quale oltre ad avere una quotazione di mercato inferiore ha anche sei anni in meno del portoghese.

A proposito di Cancelo, nel caso in cui dovesse effettivamente ritornare al City, non è escluso che venga ceduto nuovamente in prestito: a quel punto anche la Juventus potrebbe essere fra i club interessati. Il lusitano classe '94 ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2018-2019.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori di fascia destra, che sappiano fare sia i terzini che i centrocampisti di fascia nell'eventualità di un 3-5-2. Fra quelli che piacciono maggiormente ci sarebbe Emil Holm, giocatore svedese dello Spezia valutato circa 20 milioni di euro.

La Juve potrebbe apportare modifiche anche al centrocampo, soprattutto se Leandro Paredes dovesse ritornare al Paris Saint Germain: l'argentino difficilmente sarà riscattato a titolo definitivo dalla società bianconera. In tal caso il sostituto potrebbe essere Nicolò Rovella, che farà ritorno dal prestito al Monza.