La Juventus è in attesa del 19 aprile, data in cui il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul caso plusvalenze fittizie che ha portato a una penalizzazione di 15 punti per la società bianconera.

Delle possibili conseguenze ha parlato in un suo articolo Fabio Riva, il quale ha sottolineato come la Figc non si costituirà parte civile del caso plusvalenze, affermando anche che nei palazzi romani ci sarebbe chi vorrebbe vedere la società bianconera in Serie B.

Secondo il giornalista Riva fra i palazzi romani ci sarebbe anche chi vorrebbe la Juventus in Serie B

'Lo scenario politico che emerge dai palazzi romani è abbastanza complesso e composto da più anime: i più “bellicosi” vorrebbero vedere la Juventus in serie B', sono queste le dichiarazioni di Fabio Riva in un articolo pubblicato su Tuttosport.

Il giornalista ha aggiunto: 'C'è invece chi attende che la vicenda plusvalenze finanziarie assuma un ruolo marginale rispetto invece alla manovra stipendi'. Come sottolineato dal giornalista il caso plusvalenze infatti riguarda anche altre società e potrebbe condizionare anche la stagione 2023-2024, a differenza invece della manovra stipendi, che sembra riguardare solo la società bianconera.

Il giornalista ha poi aggiunto: 'C’è chi individua un problema Giustizia Sportiva, più che un problema Juventus'.

La chiusura delle indagini sulla manovra stipendi

Intanto nelle scorse ore la Juventus ha ricevuto l'atto di chiusura d'indagine dalla Procura Figc sulla manovra stipendi. Viene contestato alla società bianconera l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, quindi la violazione del principio di lealtà sportiva.

A tal proposito è anche arrivata la risposta della società bianconera tramite una nota ufficiale: 'La società ritiene di aver applicato correttamente i rilevanti principi contabili internazionali, nonché di aver operato nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva'.

Il caso plusvalenze

Relativamente al caso plusvalenze il procuratore Figc Giuseppe Chiné inizialmente aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la società bianconera, ma la Corte Federale d'Appello aveva poi deciso per una sanzione di 15 punti.

Per quanto riguarda invece i dirigenti sono stati inibiti per 30 mesi l'ex direttore generale Paratici, per 24 mesi l’ex presidente Agnelli e l’ex amministratore delegato Arrivabene, per 16 mesi il direttore sportivo Cherubini, per 8 mesi l'ex vice presidente Nedved e altri sette membri del Consiglio d'Amministrazione della società bianconera.