La Juventus, nel pomeriggio di questo 29 aprile, si è allenata in vista della gara contro il Bologna di domenica 30 (fischio d'inizio alle ore 20:45), una partita particolarmente importante per i bianconeri che devono ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Per questa sfida mister Massimiliano Allegri ritrova Dusan Vlahovic, che ha saltato la gara contro l'Inter a causa di un problema alla caviglia. Adesso Vlahovic sta meglio e infatti il suo nome è presente nella lista dei convocati per la gara contro il Bologna. In partenza per l'Emilia Romagna, però, non c'è Angel Di Maria, rimasto a Torino a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra.

Resta da capire se Di Maria potrà tornare almeno per la gara contro il Lecce di mercoledì 3 maggio.

Per quanto riguarda le scelte di formazione per la gara contro il Bologna bisognerà vedere se Vlahovic sarà in campo dal primo minuto o se con Arkadiusz Milik giocherà uno fra Matias Soulè o Federico Chiesa.

Lo sfogo di Allegri

Alla vigilia della gara contro il Bologna, nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri si è parlato poco di quelle che saranno le scelte di formazione, mentre diverso spazio è stato dato alle polemiche post partita contro l'Inter in Coppa Italia.

In particolare al tecnico livornese è stato chiesto se abbia avuto un confronto con la sua squadra dopo la sconfitta contro i milanesi e lui ha risposto: "Il confronto contro i giocatori non c'è stato".

Inoltre, Allegri ha sottolineato che in questi giorni sono state riportate cose non vere sulla sua squadra: "Quando una squadra perde, soprattutto alla Juventus, vengono tirate fuori delle illazioni, perchè la gente ha molta fantasia". Insomma, il tecnico livornese ha respinto qualsiasi notizia in merito a delle presunte tensioni avvenute nello spogliatoio bianconero dopo la semifinale di Coppa Italia.

Allegri parla di Chiesa e Pogba

Questa è stata una stagione molto travagliata per due giocatori della Juventus come Federico Chiesa e Paul Pogba

Proprio della condizione del centrocampista francese ha parlato Allegri in conferenza stampa: "Pogba che non è nelle condizioni ottimali per giocare una partita. Vorrei vedere il Pogba che ho allenato, ma al momento non è così".

Infine, il tecnico livornese ha dato il suo punto di vista sulle recenti performance di Chiesa: "Viene da 10 mesi di inattività e le sue prestazioni sono nella norma".