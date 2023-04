La partecipazione o meno della Juventus alle coppe europee della prossima stagione potrebbe essere determinante per decidere anche il destino di mister Massimiliano Allegri ma anche del laterale colombiano Juan Cuadrado. Il tecnico potrebbe decidere di cambiare aria qualora la squadra non dovesse giocare in Europa. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Zinedine Zidane. Il difensore colombiano, invece, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e sarebbe finito nel mirino dell'Inter.

L'allenatore francese potrebbe accettare di ritornare a Torino ma costerebbe molto alla società visto che chiederebbe uno stipendio molto elevato.

Inoltre, il cambio della guida tecnica potrebbe appesantire notevolmente il monte ingaggi della Juventus che dovrebbe, anche in caso di addio, pagare Allegri. Il tecnico livornese ha un contratto coi bianconeri fino al 30 giugno del 2025, che quindi la società dovrebbe rispettare per altri due anni anche in caso di addio anticipato.

Cuadrado potrebbe interessare all'Inter

L'indiscrezione di un possibile passaggio di Juve Cuadrado all'Inter è arrivata direttamente da Massimo Brambati che, tramite i microfoni de Il Processo del Lunedì su Italia 7 Gold, ha dato degli aggiornamenti sulla situazione: “Si critica tanto Cuadrado, ma Marotta lo vuole portare all’Inter. È il primo della lista di Marotta".

Il calciatore potrebbe essere ingaggiato poiché Denzel Dumfries sarebbe nei radar di alcuni club che militano in Premier League. Potrebbe esserci un restyling che riguarderebbe la corsia destra in quanto anche Raoul Bellanova potrebbe ritornare al Cagliari. L'Inter non avrebbe intenzione di riscattarlo poiché non ha dimostrato di essere ancora pronto per un grande club.

Al suo posto potrebbe arrivare Manuel Lazzari della Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Inzaghi, se dovesse restare, avrebbe già dato il suo consenso.

Zidane potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus

La Juventus - in caso di mancata partecipazione alle coppe europee - potrebbe decidere di iniziare un nuovo ciclo.

Il tecnico per ripartire potrebbe essere Zinedine Zidane, che ritornerebbe a Torino questa volta da coach. Il francese, dopo l'esperienza al Real Madrid, ha voglia di rimettersi in gioco ed accetterebbe un'avventura dalle tante ambizioni. Sulle sue tracce ci sarebbe, però, anche il Paris Saint Germain che potrebbe esonerare Galtier dopo la deludente eliminazione maturata in Champions League contro il Bayern Monaco agli Ottavi di Finale.