La Juventus negli ultimi giorni è impegnata fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è però da lavorare quanto prima anche sul mercato, in particolar modo sui giocatori in scadenza di contratto e su quelli che sono in prestito da altre squadre. Uno su tutti Arkadiusz Milik, giocatore arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia nel recente Calciomercato estivo. Una stagione importante quella della punta, che è stata condizionata nelle ultime settimane da un infortunio muscolare. Come scrive Tuttosport la società bianconera ha tempo per riscattare il giocatore entro il 30 aprile.

L'investimento è di circa 7 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi 2 milioni di euro di bonus. In questa stagione fino ad adesso Arkadiusz Milik ha segnato 6 gol in campionato e 2 in Champions League oltre ad un assist decisivo fornito ad un suo compagno.

Milik potrebbe essere riscattato entro luglio dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport la Juventus dovrebbe riscattare Arkadius Milik. Il tempo utile per l'acquisto a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia è il 30 aprile. Questo non significa che dopo tale data la società bianconera non avrebbe la possibilità di trattare il suo acquisto ma non è da scartare che la sua valutazione di mercato possa incrementare considerando la stagione disputata fino ad adesso.

Il classe 1994 si sta dimostrando un'alternativa importante oltre al fatto che ha segnato gol decisivi, basta ricordare l'1 a 0 contro la Cremonese merito di una sua punizione durante i minuti di recupero. Un futuro professionale quello di Milik che sembra essere a Torino come quello di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno ma che potrebbe rimanere un'altra stagione nella società bianconera.

L'obiettivo dell'argentino è quello di disputare la Coppa America con la sua nazionale nel 2024 e per questo sarà importante rimanere nel calcio europeo. Si è parlato anche di un possibile trasferimento al Barcellona in caso di ritorno nella società spagnola dell'amico e compagno di nazionale Messi. Indiscrezione di mercato che non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe affidarsi a giovani di qualità anche nella stagione 2023-2024. Probabile che Nicolò Rovella, in prestito al Monza, rimanga a Torino per sostituire Paredes: difficile infatti il riscatto del centrocampista argentino. Per quanto riguarda la difesa invece si valutano rinforzi per le fasce difensive. Piace molto Fabiano Parisi dell'Empoli, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.