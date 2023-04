La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'unica competizione in essere da poter conquistare per il club è l'Europa League ma non sarà semplice qualificarsi alla finale considerato l'avversario, quel Siviglia che tanto bene ha fatto nelle ultime annate in questa competizione.

La società bianconera attende anche l'evoluzione delle vicende giudiziarie, ovvero caso plusvalenze e manovra stipendi. Se dopo l'annullamento dei 15 punti e il rinvio della sentenza da parte del Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze si attende un nuovo pronunciamento della Corte Federale, per quanto riguarda invece la manovra stipendi non è da scartare un possibile patteggiamento unico così come evidenziato dal giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli.

Come scrive calciomercato.it è da valutare anche le peggiori delle possibilità, con la Juventus retrocessa a causa delle sanzioni in patria all'ottavo posto del campionato italiano senza dunque accesso alle coppe europee per la stagione 2023-2024.

A questa potrebbe aggiungersi un'altra sanzione, quella della Uefa.

La Juventus potrebbe non disputare le prossime due stagioni le competizioni europee

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.it, la Juventus potrebbe saltare due partecipazioni alle prossime competizioni europee. La prima annata 'imposta' dalle decisioni della giustizia sportiva, la seconda dall'Uefa che potrebbe sanzionare il club per violazione del Fair Play Finanziario facendo scattare la pena di esclusione dalle coppe alla prima annata utile, orientativamente quella 2024-25 sempre che il club il prossimo campionato centri l'accesso tra le prime 4. Un'eventualità che in questo momento il direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo non vuole considerare, dato che prima di Inter vs Juventus il dirigente ha parlato dell'argomento sottolineando come la società bianconera sia in contatto con gli organismi dalla Uefa senza aver ricevuto al momento nessuna comunicazione ufficiale.

Il direttore tecnico della Juventus Calvo sulla possibile sanzione Uefa

'Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo Uefa. Al momento non abbiamo paura, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci fanno preoccupare'. Queste le dichiarazioni di Francesco Calvo prima di Inter-Juventus. Il direttore tecnico della Juventus ha aggiunto che anche la Uefa così come la società attende l'esito dell'indagine condotta dalla Giustizia Sportiva.