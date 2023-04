La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Strategie che saranno evidentemente condizionate dall'eventuale partecipazione o meno alla prossima Champions League.

Senza i ricavi derivanti dalla competizione europea la società bianconera potrebbe anche lasciar partire diversi giocatori importanti. Potrebbero ad esempio non prolungare il contratto giocatori come Di Maria e Rabiot: l'altra possibile cessione, decisamente più illustre, potrebbe essere quella di Dusan Vlahovic, su cui il club aveva puntato praticamente tutto poco più di un anno fa cedendo anche Paulo Dybala per fargli posto.

Il giocatore piacerebbe a diverse società inglesi ma si parla anche di Bayern Monaco e Real Madrid, entrambe alla ricerca di un rinforzo importante per il settore avanzato. Se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe considerarla. Come sostituto, così come riportato da La Gazzetta dello Sport, piacerebbe Rasmus Hojlund, protagonista di una stagione importante fino ad adesso all'Atalanta e che la società bergamasca valuta attorno ai 40 milioni di euro.

Vlahovic potrebbe lasciare Torino in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe dunque valutare la cessione di Dusan Vlahovic con Hojlund dell'Atalanta in pole per rimpiazzarlo.

L'eventuale partenza di Vlahovic si concretizzerebbe solo con un'offerta di circa 100 milioni di euro, visti gli 85 milioni di euro investiti dal club a gennaio 2022 e la giovane età del calciatore serbo.

In sua vece il club potrebbe puntare sul classe 2003 Rasmus Hojlund, che in questa stagione fino ad adesso ha disputato 27 match con la squadra bergamasca fra campionato e Coppa Italia segnando 8 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

Se dovessero arrivare circa 100 milioni di euro dalla cessione del cartellino di Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe utilizzarli non solo per acquistare un suo sostituto ma anche per rinforzare il centrocampo e la difesa.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Davide Frattesi del Sassuolo, sei gol in stagione con la squadra emiliana e valutato circa 30 milioni di euro, e Giorgio Scalvini. Il centrale classe 2003 è titolare dell'Atalanta ed è un nazionale italiano, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.