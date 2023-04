Nelle ultime stagioni la Juventus ha investito molto nel settore giovanile, lo dimostra lo sviluppo della seconda squadra bianconera denominata Juventus Next Gen.

Una possibilità importante per i giovani provenienti dalla Primavera bianconera per crescere ulteriormente e misurarsi in un campionato competitivo come quello della Serie C. Uno dei principali rinforzi per l'under 19 di Montero nel recente Calciomercato estivo è stato Tommaso Mancini, punta ex Vicenza classe 2004 con la Juventus che ha battuto la concorrenza di società importanti come il Milan.

Un investimento da 2 milioni di euro totali per il club. Di recente Mancini, a juventusnews24.com, ha spiegato i motivi per cui ha scelto la società bianconera.

Mancini ha parlato della decisione di accettare l'offerta della Juventus

'L'offerta della Juventus? Ho avuto poco tempo per decidere perché fino a metà luglio sono stato impegnato con la Nazionale, abbiamo avuto un torneo. Poi ho avuto quei 5 giorni di vacanza in cui mi sono rilassato di più, ho pensato'. Queste le dichiarazioni di Tommaso Mancini in una recente intervista a Juventusnews24.com. La punta ha aggiunto: 'Penso che la Juventus sia la società con le strutture ed un percorso grazie anche alla Next Gen che mi possa far crescere più di tutte'.

Parole importanti quelle della giovane punta che in questa stagione è un riferimento della Primavera bianconera. Ha disputato fino ad adesso 26 match nel campionato Primavera segnando 12 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia Primavera con un assist, 7 match con 1 assist nella Youth League oltre a 1 match di Coppa Italia di Serie C e 2 match del campionato di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, è approdato nella società bianconera nel recente calciomercato estivo.

I giovani della Juventus Primavera

Tanti gli investimenti importanti della Juventus nelle ultime stagioni. Basti pensare al centrocampista belga Nonge Boende, classe 2005 come Kenan Yildiz che sarebbe però deluso e pronto a lasciare il club. La punta di nazionale turca è stato promossa nella Juventus Next Gen ed è probabile che in caso di permanenza a Torino dalla stagione 2023-2024 possa far parte integrante della rosa della prima squadra.

Diversi giovani bianconeri hanno già fatto lo stesso percorso, ci riferiamo a Iling Junior, Fabio Miretti, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Nicolò Fagioli. Da aggiungere anche Tommaso Barbieri, che ha giocato titolare nel match di campionato contro il Sassuolo perso 1 a 0 dalla squadra bianconera.