La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Quest'ultime che stanno pesando anche dal punto di vista sportivo considerando la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Gran parte della stagione attuale e di quella successiva passa inevitabilmente dall'eventuale annullamento della sanzione al Collegio di Garanzia del Coni, il 19 aprile si saprà se il -15 sarà confermato, annullato senza o con rinvio alla Corte Federale d'Appello. Un esito che per i sostenitori juventini potrebbe condizionare anche l'altro filone d'indagine, la manovra stipendi, almeno dal punto di vista delle strategie difensive della società bianconera.

Secondo Valerio Piccioni in caso di annullamento della sanzione per il caso plusvalenze da parte del Collegio di Garanzia del Coni la Juventus potrebbe eventualmente accettare una penalizzazione diminuita per la manovra stipendi o eventualmente una sanzione pecuniaria.

'Se la Juventus dovesse riuscire a dimostrare l’infondatezza della condanna per un vizio di forma, potrebbe essere tentata dall’accettare una penalizzazione diminuita o una multa per la manovra stipendi'. Queste le dichiarazioni di Valerio Piccioni. Il giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport ha aggiunto: 'L'ipotesi patteggiamento è possibile ma molto difficile'.

Ha poi aggiunto: 'Se fosse confermata la penalizzazione, potrebbe ritenersi esaurito quasi completamente il capitolo della mancata lealtà, il più pesante per la Juventus'. Se invece dovesse esserci l'annullamento, come spiegato da Piccioni, la manovra stipendi acquisirebbe nuova importanza per la Procura Federale. Quest'ultima avrebbe l'occasione in tal caso di dimostrare la colpevolezza della società bianconera.

Per questo l'ipotesi patteggiamento può essere considerata dalla Juventus.

Per poter essere attuata à necessario un accordo fra Procura Figc e Juventus. A proposito di patteggiamento Il Giornale ha parlato di un John Elkann pronto a valutare questa possibilità considerando la possibilità di attutire eventuali sanzioni pesanti che potrebbero arrivare dalla manovra stipendi.

Non sarebbe favorevole Andrea Agnelli, per il quale il patteggiamento rappresenterebbe un'ammissione di colpevolezza.

Il caso plusvalenze

Il Collegio di Garanzia del Coni il 19 aprile potrebbe confermare la penalizzazione di 15 punti ma anche annullarla. Ci sono due modi per poterla annullare, senza rinvio o con rinvio alla Corte Federale d'Appello. In quest'ultimo caso dovranno essere riscritte le motivazioni con una probabilità concreta. che venga diminuita la penalizzazione di 15 punti. Evidente come anche una diminuzione potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla Champions League anche perché attualmente i bianconeri anche con la penalizzazione sono a -6 dal quarto posto dell'Inter e della Roma. C'è poi però l'altro caso giudiziario, la manovra stipendi, per il quale si parla di una penalizzazione di 1 o 2 punti e di sanzione pecuniaria pesante per la società bianconera.