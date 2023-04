La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato nel difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini il possibile colpo per rinforzare la difesa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione: il giovane classe 2003 sarebbe valutato dai bergamaschi circa 40 milioni di euro.

L'obiettivo dell'Inter per la difesa: Giorgio Scalvini

Il difensore dell'Atalanta con il suo ottimo campionato si è messo in mostra per un salto di livello nella prossima stagione; secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse della dirigenza nerazzurra che lo avrebbe individuato come primo obiettivo per il prossimo mercato.

Ad ostacolare l'eventuale trattativa sarebbe il prezzo fissato dall'Atalanta per cedere il difensore classe 2003: si tratterebbe di circa 40 milioni di euro che attualmente le casse dell'Inter farebbero fatica ad investire.

Per far si che si possa concretizzare la trattativa, i nerazzurri starebbero pensando ad una cessione eccellente, soprattutto nel reparto di centrocampo, per riuscire a racimolare la liquidità necessaria a poter investire sul giovane profilo atalantino.

In questo campionato di Serie A, Giorgio Scalvini ha disputato in tutto 25 partite con una percentuale di titolarità del 71%, tra le più alte nel suo ruolo in questa stagione, realizzando due marcature.

Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Brescia, ma è poi passato all'Atalanta, dove ha rapidamente scalato le giovanili fino alla prima squadra, conquistata definitivamente nella stagione in corso.

Altri top club europei sul difensore atalantino

Giorgio Scalvini sarebbe rincorso da diversi top club in Europa, con il Chelsea che avrebbe già monitorato la situazione riguardante il suo cartellino per un futuro investimento sul giocatore.

In Italia il difensore bergamasco piacerebbe molto anche alla Juventus, che vorrebbe piazzarlo al centro della difesa al fianco di Bremer, per creare un reparto impenetrabile dal punto di vista difensivo a livello tecnico.

L'Inter starebbe seguendo da tempo il difensore, soprattutto in vista di diverse cessioni in difesa: nella prossima estate, Milan Skriniar volerà al Paris Saint Germain, mentre Danilo D'Ambrosio probabilmente non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri e dunque servirà necessariamente un inserimento di livello nel reparto difensivo.

Per quanto riguarda la difesa dell'Inter, la dirigenza starebbe già lavorando con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che potrebbe rimanere all'Inter per un'altra stagione con le stesse condizioni contrattuali attuali.