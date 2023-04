La dirigenza dell'Inter sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo per rinforzare l'attacco da affidare nella prossima stagione all'allenatore Simone Inzaghi: il nome nuovo di questi giorni sarebbe quello di Marin Ljubicic del Lask Linz che milita nella Bundesliga austriaca. A riportare l'indiscrezione interlive.it.

La nuova idea per l'attacco dell'Inter: Marin Ljubicic

L'attaccante classe 2002 si è messo in mostra in questa stagione collezionando con la squadra austriaca 11 reti in 22 partite di campionato, alle quali vanno aggiunti 2 assist per i compagni: numeri che lo rendono appetibile per molti top club europei, che starebbero sguinzagliando i loro osservatori sul talento croato.

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando la situazione dell'attaccante e potrebbe provare a chiudere per un trasferimento del giocatore nella prossima estate: secondo le ultime fonti di Calciomercato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero valutare l'investimento di una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La situazione dell'attacco dell'Inter per la prossima stagione

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà ritorno a Londra per il termine del prestito per poi valutare il suo destino insieme alla dirigenza del Chelsea; secondo le ultime indiscrezioni il prossimo allenatore dei 'Blues' potrebbe essere Pochettino, che terrebbe molto in considerazione l'attaccante belga che pertanto potrebbe rimanere in Premier League.

Per quanto riguarda il resto dell'attacco nerazzurro, anche Edin Dzeko potrebbe lasciare Milano nella prossima estate; l'attaccante bosniaco è in scadenza di contratto e probabilmente la dirigenza nerazzurra non rinnoverà l'accordo.

Anche Joaquin Correa potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima finestra di mercato, con il Siviglia che sarebbe fortemente intenzionato a richiedere il giocatore all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato al raggiungimento di qualificazioni in zona europea e presenze del calciatore.

L'unica certezza per l'attacco di Simone Inzaghi per la prossima stagione sembrerebbe rappresentata dall'attaccante argentino Lautaro Martinez; il neo campione del mondo, con la recente doppietta rifilata alla Lazio in campionato nell'ultima sfida vinta 3-1 dai nerazzurri, si è confermato il bomber di punta dell'Inter, pronto a lasciare il segno nei momenti che contano.

La dirigenza nerazzurra difficilmente si priverà del suo attaccante argentino, anche se sul giocatore ci sarebbe il forte interesse di alcuni top club della Premier League pronti ad investire sul campione del mondo.