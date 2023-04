La Juventus è reduce da un match impegnativo contro lo Sporting Lisbona, un 1 a 0 (rete di Federico Gatti, al primo centro in carriera in gare Uefa) che potrebbe rivelarsi decisivo in vista del match di ritorno previsto in terra portoghese che varrà l'accesso alle semifinali di Europa League. L'eventuale conquista della coppa rafforzerebbe la posizione di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2023-24, che stando ai bookmakers resterà ad ogni modo saldamente in panchina anche il prossimo anno.

Lo dimostrano le quote prodotte dalle principali agenzie di scommesse che prima dell'andata contro lo Sporting quotavano la sua permanenza appena 1,15 volte la posta in palio: ad oggi viene invece quotato attorno a 5,50 l'arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina bianconera, a 6,50 quello di Antonio Conte e a 15 il rientro di Andrea Pirlo.

Il ritorno di Pirlo è quotato a 15 dalle agenzie di scommesse, quello di Di Zerbi a 10

Vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana nell'anno in bianconero, Andrea Pirlo è stato esonerato dopo solo una stagione, decisiva al riguardo l'eliminazione dagli Ottavi di Champions League arrivata contro il Porto.

Se un suo ipotetico rientro a Torino viene dato a 15, c'è chi parla anche del possibile ingaggio di Roberto De Zerbi, il cui approdo in bianconero è quotato a 10. E Massimiliano Allegri? In caso di addio dalla Juventus sembrano Inter o Roma le principali mete del tecnico livornese, tutte comunque ipotesi fantasiose considerati i tanti attestati di stima arrivati dalla società verso il suo lavoro, specialmente in un anno complicato come quello in corso.

Possibile l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo: piacerebbero Giuntoli, Massara e Berta

Oltre a tutto questo va considerato anche il contratto di Massimiliano Allegri, che in bianconero guadagnerà 7 milioni di euro netti l'anno più bonus fino a giugno 2025. Potrebbe invece arrivare un nuovo direttore sportivo, con Federico Cherubini che potrebbe arrivare a ricoprire un ruolo diverso in società.

Fra i nomi che piacerebbero alla società bianconera ci sono quelli di Cristiano Giuntoli del Napoli, Ricky Massara del Milan e Andrea Berta dell'Atletico Madrid, che sta facendo un lavoro importante nella società spagnola.

Molto se non tutto dipenderà da come andrà a finire la stagione bianconera: poco più di un mese e mezzo ancora, dopo di che il futuro del club sarà più chiaro.