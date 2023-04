Il 19 aprile prossimo la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni avverso la sanzione di 15 punti di penalizzazione inflitta dalla Corte Federale d'Appello della Figc sul caso plusvalenze.

Al di là delle date ufficiali, gran parte dei giornali sportivi italiani proseguirebbe nel proporre presunte anticipazioni sulle sentenze riguardanti la società bianconera. Una situazione questa messa in evidenza anche dal giornalista Fabio Ravezzani, che via social ha voluto lanciare una frecciatina alla Procura Figc.

In un post pubblicato su Twitter il giornalista sportivo ha infatti dichiarato come secondo lui alcuni cronisti contatterebbero la Procura sportiva che invece di mantenere riserbo su ogni cosa fornirebbe delle informazioni rilevanti favorendo così diverse fughe di notizie.

Il giornalista Ravezzani ha parlato delle anticipazioni su vicende giudiziarie della Juve da parte dei giornalisti

'Funziona così: un giornalista chiama la Procura sportiva: 'Più o meno, che sanzioni chiederete per la #Juve?' Dall’altra parte anziché rispondere: 'È cosa delicata di cui non possiamo parlare', danno subito indicazioni di massima. Così escono le anticipazioni. Benvenuti in Figc'. Questo il post di Fabio Ravezzani, una frecciatina evidente quella del giornalista nei confronti della Procura Figc, che secondo lui punterebbe ad alimentare una serie di indiscrezioni su vicende delicate come quelle che sta vivendo attualmente la Juventus.

In tanti hanno commentato il post di Ravezzani. Un utente ha risposto: 'Verosimile come ricostruzione ma succede da sempre, per tutti i processi non solo sportivi e in tutti i Pesi del mondo. Evviva i giornalisti che tirano fuori notizie e indiscrezioni'. Il giornalista ha voluto così rispondere: 'L’esempio inglese dimostra il contrario.

I giudici e i magistrati facciano il loro lavoro. Quella di anticipare ad amici richieste di rinvio a giudizio o sentenze è una barbarie'.

La critica mossa a Ravezzani da un utente

Non sono mancate critiche al post pubblicato dal giornalista Fabio Ravezzani. Un utente ha risposto: 'Tutta la claque pro Juve che si muove. Siete imbarazzanti'.

La risposta del giornalista è stata: 'Imbarazzante è che uno come lei si spacci da consulente del tribunale. Chiedere che la magistratura sportiva eviti di diffondere pubblicamente le sue indagini è solo la base della civiltà giuridica. Poi che si condanni sempre chi risulta colpevole'.