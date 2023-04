Domenica 16 aprile alle ore 18:00 si giocherà Sassuolo-Juventus, gara valida per il 30° turno della Serie A 22/23. I neroverdi sono reduci da una sconfitta esterna per 2-1 allo Stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona di Zaffaroni: in rete Ceccherini e Gaich per gli scaligeri, ai quali ha inutilmente replicato Harroui per la squadra di Dionisi (che in realtà si era portata in vantaggio prima di subire la rimonta dei giallorossi). La Vecchia Signora, invece, viene dalla sconfitta di Roma contro la Lazio col risultato di 2-1 (Milinkovic-Savic al 38', Rabiot al 42' e Zaccagni al 53').

Statistiche: gli ultimi dodici match tra Sassuolo e Juventus, disputati tra Coppa Italia e Serie A, sono terminati con almeno tre reti complessive (Over 2,5), con nove degli incontri citati che si sono conclusi con almeno una rete per parte (Goal).

Sassuolo, out Muldur

Mister Dionisi e il suo Sassuolo navigano al momento in dodicesima posizione in campionato, grazie ai trentasette punti guadagnati, e distano undici lunghezze dall'ottava posizione. Per tentare di insidiare la banda di Massimiliano Allegri, il tecnico neroverde potrebbe optare per il 4-3-3, con Consigli a difesa dei pali. Toljan e Rogerio dovrebbero vestire i panni dei terzini, mentre Ferrari assieme a Erlic piazzarsi al centro del pacchetto arretrato.

Il centrocampo del Sassuolo, invece, potrebbe inizialmente essere formato da Henrique, Frattesi e Lopez. Gli interpreti d'attacco in ultimo parrebbero essere Pinamonti al centro e Berardi e Laurientè ai lati. Non prenderà parte al match l'infortunato Muldur.

Juventus, squalificato Alex Sandro

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la sofferta ma rinfrancante vittoria casalinga per 1-0 contro lo Sporting Lisbona in Europa League, saranno chiamati a tornare a far bottino pieno anche nel massimo campionato italiano.

Per centrare i tre punti, l'allenatore dei bianconeri potrebbe scegliere di schierare di nuovo il 3-4-3, formazione che vedrà il ballottaggio tra Perin e Szczesny come estremo difensore, col portiere italiano che pare leggermente favorito per una maglia da titolare dopo il malore riscontrato dal compagno di squadra nel match europeo.

Considerando la squalifica di Alex Sandro, il terzetto difensivo avrà buone chance di vantare come titolari Bremer, Gatti e Danilo. A centrocampo dovremmo trovare dal primo minuto Cuadrado e Kostic, rispettivamente a destra e sinistra, con Locatelli e Rabiot a far da filtro. Il tridente offensivo della Vecchia Signora, infine, dovrebbe essere composto da Vlahovic con ai lati Di Maria e Chiesa. Arek Milik, che nei prossimi giorni dovrebbe formalizzare la permanenza, partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi.

Juventus (3-4-3): Perin (Szczesny), Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.