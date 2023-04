La Juventus è attesa da un mese di aprile impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. La data più importante sarà sicuramente quella del 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sul ricorso della Juventus per la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Arrivano segnali di fiducia dalla società bianconera per l'annullamento della penalizzazione, a maggior ragione dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo che il Tar del Lazio aveva concesso agli avvocati di Paratici e Cherubini di utilizzare le note Procura Figc-Covisoc per strutturare la difesa.

Tali documenti contengono delle interpretazioni del caso plusvalenze. Di conseguenza le note potranno essere utilizzate dalla difesa bianconera per il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

A conferma di questo la notizia pubblicata dall'opinionista fra gli altri di Juventibus Giacomo Scutiero che su Twitter ha dichiarato che la difesa della società bianconera avrebbe depositato memoria aggiuntiva al Coni per il ricorso in merito al caso plusvalenze.

Giacomo Scutiero ha parlato di integrazione memoria difensiva da parte della Juve depositata al Coni

'Gli avvocati della Juventus hanno depositato in queste ore una memoria difensiva aggiuntiva da utilizzare nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI il 19 Aprile'.

Questo il post pubblicato da Giacomo Scutiero su Twitter. Secondo l'opinionista tale memoria difensiva andrà ad integrare il ricorso già presentato dalla società bianconera e che è riferito alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Uno degli utenti che ha commentato il post su Twitter, Rid The Rock, ha scritto: 'Possiamo immaginare cosa contenga dopo la sentenza del Consiglio di Stato?' La risposta di Scutiero è stata: 'Possiamo'.

A proposito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, sono tre le possibilità: annullamento della sentenza senza rinvio, annullamento con rinvio alla Corte Federale d'Appello o eventualmente conferma della penalizzazione di 15 punti già scontata in campionato.

La manovra stipendi

Altra vicenda giudiziaria sulla quale la Procura Figc sta indagando è la manovra stipendi.

A tal riguardo la Juventus attende in questi giorni la notifica dell'atto di conclusione d'indagine. Fra le ipotesi avanzate da diversi giornali sportivi è che l'eventuale pre-deferimento per la società bianconera possa arrivare dopo il 19 aprile, ovvero dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. Se fosse annullata la penalizzazione non è da scartare la possibilità che Procura Figc e Juventus si accordino per un patteggiamento anche per diminuire i tempi del procedimento ed iniziare a programmare la stagione 2023-2024.