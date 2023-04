La gara di Serie A tra Sassuolo ed Hellas Verona si è giocata nello scorso weekend, finendo sul 2-1 per i veneti e suscitando diverse critiche. Diversi tifosi della Salernitana hanno puntato il dito contro l'errore nel finale del portiere neroverde Consigli, invocando l'apertura di una possibile inchiesta.

I numeri della partita

Di fronte si trovavano due squadre: il Sassuolo, a quota 38 punti e ormai salvo e l'Hellas Verona, terzultima in classifica, a cui serviva una vittoria per rivitalizzare le proprie speranze di salvezza. La gara è stata dominata in lungo e in largo dal Sassuolo.

Non lo dicono dati soggettivi, bensì le fredde e oggettive statistiche: 61% di possesso palla per i neroverdi al cospetto del 39% dell'Hellas Verona, 10 corner battuti dal Sassuolo contro i 4 degli scaligeri, 17 tiri totali del Sassuolo contro gli 11 dei padroni di casa. Ma ciononostante, a vincere è stato l'Hellas Verona.

A segnare il gol decisivo è stato Adolfo Gaich, attaccante ex Benevento e arrivato in tenuta in Veneto che ha approfittato di un incredibile regalo del portiere Consigli al 95° minuto di gioco. Consigli esce sulla trequarti per ricevere la sfera e invece di spazzare decide di passare rasoterra ad un compagno, ma Gaich che è vicinissimo è più lesto e segna il gol del decisivo 2-1.

Una "papera" che è stata criticata non tanto dai tifosi del Sassuolo, bensì da quelli di Lecce e Salernitana che sui social hanno sfogato la loro rabbia. Con questa vittoria, arrivata dopo questo errore, l'Hellas Verona si è nettamente rimessa in carreggiata nel discorso salvezza, "risucchiando" proprio Lecce, Salernitana e Spezia in questa bagarre che si prevede molto intensa.

Da parte dei tifosi salernitani viene richiesta l'apertura di un'inchiesta

Fin dai primissimi minuti dopo la gara si è dunque scatenata l’ira dei tifosi che sui social hanno addirittura parlato di combine. Nelle ultime ore però si sarebbero mossi addirittura dei legali campani per chiedere l’apertura di un’inchiesta sulla sfida.

In attesa di eventuali sviluppi, a fare le spese di questi sospetti è stato Consigli, il cui profilo Instagram è stato invaso da insulti e commenti vari.

A rafforzare le critiche si è aggiunto anche il fatto - sottolineato da alcuni tifosi - che il suo procuratore è veronese.

La situazione attuale in classifica

Attualmente l'Hellas Verona occupa il terzo posto nella classifica di Serie A, dunque l'ultimo slot per la retrocessione.

Gli scaligeri però hanno racimolato punti importanti grazie all'ultima vittoria, guadagnando 3 punti sul Lecce che ha perso contro la capolista Napoli e 2 punti su Spezia e Salernitana, che hanno pareggiato. Al momento la classifica è la seguente: Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15. Mentre Cremonese e Sampdoria sembrano vicine alla Serie B.