Continuano a far discutere i cori razzisti di alcuni tifosi bianconeri in occasione della gara Juventus-Inter rivolti a Romelu Lukaku. La Juventus subito dopo la gara ha pubblicato un comunicato, ribadendo la volontà di combattere il razzismo e sottolineando di aver già individuato i responsabili dei cori contro il belga dell'Inter con una punizione che sarà applicata nell'immediato. Il giudice sportivo intanto ha deciso di punire la società bianconera anche con la chiusura di una parte della Curva Sud, per un totale di 5 mila posti che non saranno utilizzabili dai tifosi bianconeri per il match contro il Napoli.

Su questo aspetto si è soffermato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Marc Zoro, a sua volta vittima di cori razzisti nel 2005, il quale ha sottolineato che per combattere il razzismo sono necessarie pene più severe.

L'ex difensore Zoro è ritornato sull'episodio di razzismo che lo ha riguardato nel 2005

'Quando capitò a me fermai la gara, lo rifarei anche oggi. Lo stadio va chiuso per un mese… Serve una soluzione drastica. Prima un mese, poi due, poi tre', sono queste le dichiarazioni di Marc Zoro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L'ex giocatore del Messina ha voluto fare riferimento al suo caso, quando giocava con la squadra messinese. Un episodio risalente al 2005 in un Messina-Inter, quando nel secondo tempo dopo una partita in cui aveva ricevuto insulti razzisti, decise di fermarsi e di raccogliere il pallone, dirigendosi verso il quarto uomo.

Dopo alcuni minuti il giocatore ivoriano decise di ritornare in campo. Una decisione ben accolta dai tifosi che, una volta compreso l'accaduto, decisero di tributargli un lungo applauso. Il giocatore ricevette anche le scuse dell'allora dirigente dell'Inter Giacinto Facchetti.

Proseguendo l'intervista Zoro ha suggerito una modalità per combattere il razzismo: 'Ogni volta che qualcuno si rende protagonista di questi gesti, come i versi della scimmia o gli insulti, si chiude tutto l’impianto e poi si ricomincia daccapo'.

Zoro sull'espulsione di Lukaku in Juventus-Inter

L'ex giocatore del Messina ha voluto parlare anche dell'espulsione subita da Lukaku contro la Juventus ritenendola ingiusta in quanto la sua reazione era motivata dagli insulti razzisti che gli erano arrivati.

Marc Zoro ha aggiunto: 'Gli imbecilli ci saranno sempre', aggiungendo che l'Italia non è un paese razzista avendo vissuto degli anni meravigliosi.

Il difensore giocò per quattro anni al Messina, dal 2003 al 2007, dopo che era cresciuto calcisticamente nella Salernitana per quattro stagioni. Dopo gli otto anni in Italia decise di fare esperienze nel campionato portoghese e successivamente in Francia e in Grecia.