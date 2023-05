Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal Corriere dello Sport, la Juventus starebbe riflettendo sul futuro di Arkadiusz Milik e qualora decidesse di non pagare al Marsiglia la clausola da 7 milioni di euro più bonus, allora sul polacco potrebbe piombare la Lazio. Anche Angel Di Maria sarebbe a rischio permanenza nel club piemontese e qualora il suo contratto non venisse rinnovato, allora la Juve potrebbe dirottare le proprie attenzioni su Christian Pulisic del Chelsea.

Calciomercato Juventus, la permanenza di Milik sarebbe a rischio, la Lazio potrebbe inserirsi nella trattativa

La Juventus nella prossima estate vorrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo e tra i nomi che potrebbero non essere confermati ci sarebbe quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è arrivato alla Continassa nella scorsa estate dal Marsiglia con la formula del prestito e conseguente diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più bonus. La Juventus, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, starebbe dunque meditando se pagare questa somma al club francese o rinviare al mittente il giocatore. Se cosi fosse, su Milik potrebbe piombare la Lazio di Claudio Lotito: la società biancoceleste cercherebbe da tempo un attaccante da piazzare al fianco di Immobile ed il polacco rappresenterebbe il profilo ideale, in quanto ha già condiviso lo spogliatoio con il manager dei capitolini Maurizio Sarri.

Di Maria non dovrebbe restare alla Juventus, al suo posto potrebbe arrivare Pulisic dal Chelsea

Un altro attaccante della Juventus che rischierebbe di non restare in bianconero nella prossima annata sarebbe Angel Di Maria: seguendo quanto scritto nelle score ore dal quotidiano la Gazzetta dello Sport, i massimi dirigenti del club bianconero starebbero pensando di non rinnovare il suo contratto, che scadrà con la Juve al termine della stagione in corso.

I motivi sarebbero principalmente due, l'alto stipendio che Di Maria attualmente percepisce dal club piemontese, circa 7 milioni di euro, e le sue condizioni fisiche altalenanti, che in questa annata lo avrebbero costretto ai box per diverse settimane. Qualora dunque Di Maria non restasse alla Juve, al suo posto potrebbe arrivare Christian Pulisic: l'esterno offensivo del Chelsea apparirebbe da tempo in uscita dal club londinese e secondo quanto riportato nelle scorse ore da ESPN, i bianconeri vorrebbero muoversi con anticipo per bruciare la concorrenza di Milan e Napoli.

Pulisic, che sarà legato contrattualmente ai "Blues" fino al 2024, sarebbe dunque valutato una cifra vicina ai 20 milioni di euro, una somma che la Juventus potrebbe spendere per un attaccante di soli 24 anni.