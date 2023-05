La speranza per i tifosi bianconeri è quella di festeggiare una finale di Europa League e possibilmente vincere la competizione europea, anche perché le ultime news che arrivano dai giornali sportivi confermano come il processo per il caso plusvalenze previsto il 22 maggio potrebbe portare ad un'esclusione della Juve dalle competizioni europee per la stagione 2023-2024.

Si parla di una volontà da parte dell'accusa di confermare la pena afflittiva per la società bianconera, punita per aver costruito un sistema di plusvalenze. Proprio questo aspetto ha portato al procedimento di revocazione per il caso plusvalenze.

Una decisione che lascia dubbi nell'avvocato Intrieri, che ha parlato anche di un possibile patteggiamento unico fra caso plusvalenze e manovra stipendi.

L'avvocato Intrieri ha parlato dell'applicazione della violazione del principio di lealtà sportiva

'Può succedere che si arrivi ad un gentlemen agreement, una riduzione della pena rinunciando ad andare al Collegio di Garanzia presso il Coni, un accordo globale'. Queste le dichiarazioni di Gaetano Intrieri a Tuttosport. L'avvocato sulla possibilità di unire i due casi giudiziari, ovvero caso plusvalenze e manovra stipendi, ha aggiunto: 'La slealtà può essere contestata unitariamente una sola volta attraverso le scritture contabili, gli stipendi e le partnership.

Non si può sanzionare la società due volte per gli stessi fatti anche perché sono avvenuti nello stesso contesto di tempo'.

L'avvocato è rimasto sorpreso per la riapertura del procedimento del caso plusvalenze e dalla decisione della Procura Figc di cambiare il reato definendo quello della Juventus un sistema di plusvalenze.

Il processo sul caso plusvalenze è previsto il 22 maggio, la Corte Federale d'Appello deciderà che penalizzazione sarà decisa per la Juventus anche perché dalle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni c'è la conferma che la contestazione mossa da Chiné alla società bianconera è giusta. Da rivedere la sanzione, che secondo gli esperti di diritto sportivo potrebbe essere meno dei -15 punti inizialmente decisi per la società bianconera.

Possibile patteggiamento unico per entrambe le vicende giudiziarie

Se però si deciderà una pena afflittiva e quindi un'esclusione dalle competizioni europee per la Juventus, serviranno più punti dei -15 considerando che la Fiorentina attualmente ottava è a -20 dalla squadra bianconera. Si attende anche il deferimento per la manovra stipendi, che probabilmente potrebbe arrivare dopo il processo del caso plusvalenze. Non è da scartare come dichiarato dall'avvocato Intrieri che si arrivi ad un patteggiamento unico fra le due vicende giudiziarie che potrebbe portare a diversi punti di penalizzazione ed ad una sanzione pecuniaria.