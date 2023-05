'Le parole di Evelina Christillin sulla Juventus? Ci ha spiegato bene chi sono i mandanti e il perché. Se non altro ha gettato la maschera, a differenza del ministro Abodi. La volontà precisa è quella di danneggiare pesantemente la Juve'. Queste le dichiarazioni di Nino Ori a Radio Bianconera. Il giornalista sportivo ha dichiarato come l'organismo presieduto da Ceferin secondo lui abbia voluto danneggiare chi con la Superlega sta cercando di fermare il monopolio Uefa.

Nino Ori, ex calciatore e commentatore sportivo, ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente di Exor, John Elkann, sulla Juventus.

Ori è membro, dalla sua fondazione, di Ju29ro, gruppo di tifosi juventini che non hanno mai accettato il processo calciopoli.

Durante un'intervista a Radio Bianconera, Ori ha sottolineato che Elkann ha investito quasi un miliardo di euro per sostenere la Juventus negli ultimi 5-6 anni, senza aspettarsi un ritorno finanziario. Tuttavia, l'ex calciatore ritiene che ciò non sia sufficiente e che siano necessari provvedimenti concreti per risolvere la situazione attuale del club.

Nino Ori ha parlato di John Elkann

Il giornalista sportivo Ori ha espresso la sua frustrazione per gli eventi recenti riguardanti alla Juventus, definendo la situazione 'oltre il grottesco'. Ha inoltre sollevato il problema della mancanza di normative sulle plusvalenze nel calcio, che rende difficile comprendere appieno le dinamiche finanziarie coinvolte.

In particolare, Ori ha criticato l'inclusione di intercettazioni non validate nel processo giudiziario sportivo, sottolineando che potrebbero non rispettare i requisiti del processo ordinario. Questo ha portato a una sfiducia generale nell'imparzialità del processo e ha sollevato domande sulle modalità di valutazione delle evidenze.

L'opinione di Ori riflette l'insoddisfazione di molti tifosi della Juventus che desiderano vedere azioni concrete da parte della dirigenza per risolvere i problemi finanziari e sportivi del club. Sui social infatti in molti si sono schierati contro la decisione della Juventus di non utilizzare la comunicazione per parlare delle vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

La manovra stipendi

Il giornalista sportivo Ori non ha voluto parlare della vicenda giudiziaria riguardante la manovra stipendi. A tal riguardo è stata ufficializzata la data del processo al Tribunale Nazionale Federale. Si terrà il 15 giugno con la società bianconera che è stata deferita dalla Procura Figc per presunta violazione dell'articolo 6 della Giustizia Sportiva, gli ex amministratori della Juventus invece per l'articolo 4. La società bianconera potrebbe ricevere un'altra penalizzazione dopo quella del caso plusvalenze o eventualmente una sanzione pecuniaria pesante. C'è anche la possibilità di un patteggiamento in intesa con la Procura Figc.