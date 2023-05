Il 10 maggio si è tenuta la seconda udienza preliminare alla Procura di Torino per l'Inchiesta Prisma, 'indagine che, partita da una serie di controlli di Consob e Covisoc, ha valutato alcune trattative di mercato poco chiare, effettuate soprattutto dalla Juventus. Tanti gli spunti interessanti, su cui ha discusso anche l'avvocato della Juventus Maurizio Bellacosa dopo l'udienza. Uno dei difensori della società bianconera oltre a parlare della decisione del Gup Marco Picco di affidarsi alla Cassazione per la competenza territoriale del processo, ha daro la sua valutazione anche sulle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze.

Secondo Bellacosa ci sono diversi spunti sui quali la difesa potrà lavorare per formulare la memoria difensiva per l'udienza che si terrà alla Corte Federale d'Appello il 22 maggio. Memorie che dovranno essere consegnate qualche giorno prima dagli avvocati della società bianconera.

L'avvocato Bellacosa ha parlato del caso plusvalenze

'Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze? Non ci convincono tanti argomenti, però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d'Appello'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Bellacosa dopo l'udienza preliminare che si è tenuta alla Procura di Torino riguardante l'Inchiesta Prisma.

La difesa bianconera ha iniziato a lavorare alle memorie difensive che come confermato da Bellacosa dovranno essere consegnate il 17 maggio.Il processo alla Corte Federale d'Appello è previsto il 22 maggio. La Juventus dopo l'ufficialità delle motivazioni non ha pubblicato nessuna nota ufficiale, diversi addetti ai lavori l'hanno interpretato come una possibile volontà di valutare un patteggiamento unico fra caso plusvalenze e manovra stipendi.

Attualmente questa indiscrezione non trova conferme.

L'avvocato Bellacosa su decisione del Gup Picco di rinviare vicenda competenza territoriale alla Cassazione

Uno dei difensori della Juventus ha parlato anche della decisione del Gup della Procura di Torino Marco Picco di rinviare la decisione sulla competenza territoriale del processo alla Cassazione.

L'avvocato Bellacosa ha dichiarato: 'Ce lo aspettavamo questo rinvio, abbiamo chiesto che la vicenda sia esaminata dall’autorità giudiziaria di Milano in prima battuta e in secondo piano da quella di Roma. Il giudice ha valutato seriamente tale vicenda e ha giustamente rinviato la questione alla Cassazione'. Durante la seconda udienza preliminare alla Procura di Torino il Gup Picco ha ammesso come parte civile il Fondo Lafico che in quanto azionista richiede un risarcimento.