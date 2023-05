Il finale di stagione nel calcio italiano potrebbe essere caratterizzato soprattutto dalle vicende giudiziarie considerando che dalla decisione che arriverà dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze si deciderà la classifica della Juventus e di conseguenza anche i posti nelle competizioni europee per la stagione 2023-2024. Pesa sulla società bianconera anche la manovra stipendi, ma si parla anche di possibile patteggiamento per cercare di chiudere le vicende giudiziarie entro questa stagione. Sull'argomento plusvalenze ha voluto parlare anche Giovanni Carnevali.

Ospite all'evento Il Foglio Sportivo del 2023 l'amministratore delegato del Sassuolo ha sottolineato come indagini sulle plusvalenze delle varie Procure italiane potrebbero portare a coinvolgimenti anche di altre società del campionato italiano. Dichiarazioni che lasciano intendere come le plusvalenze finanziarie siano utilizzate da diverse società e non solo dalla Juventus. Il dirigente della società emiliana ha parlato anche di mercato e dell'interesse di tante società nei confronti del centrocampista Davide Frattesi.

Il dirigente del Sassuolo Carnevali ha parlato del caso plusvalenze

'Di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno tante di più. Quando si parla di comunicazione, il calcio dà grandissima visibilità.

I vertici di RCS mi dicevano che hanno venduto più copie su questo che su altri grandi eventi sportivi'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali ospite a Il Foglio Sportivo del 2023. Il dirigente del Sassuolo ha aggiunto: 'Noi siamo tranquilli, l'importante è fare le cose con correttezza'. Altro argomento dell'intervista è stato il calciomercato con Davide Frattesi e Domenico Berardi che sono i giocatori più seguiti sul mercato.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Ci sono tante richieste per un giocatore importante come Frattesi per quel tipo di ruolo. Non mi meraviglierei che arrivino offerte anche da altri campionati'.

Carnevali ha parlato di Inter come società che magari potrebbe valutare il centrocampista come rinforzo. Il dirigente ha confermato che la valutazione di mercato del centrocampista è adeguata alle qualità e alla bravura del giocatore.

Giovanni Carnevali sul match di Champions League fra Milan e Inter

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche della semifinale di Champions League tutta italiana fra due squadre di Milano. A tal riguardo ha dichiarato: 'Da milanese sono felicissimo perché una squadra di Milano andrà certamente in finale di Champions'. Ha poi aggiunto che in questo momento il Milan ha dovuto sfidare una squadra in forma ideale come l'Inter.