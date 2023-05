Un giovane talento d'attacco nel mirino dell'Inter. Si chiama Didier Dawson, è nato nell'ottobre del 2005 a Panama e si sta mettendo in mostra nel campionato d'apertura del suo paese con la maglia del Plaza Amador, facendo drizzare le antenne di diversi scout delle società europee. Tra queste - come confermato dall'agente Graciani - c'è anche l'Inter.

Il procuratore Luis Graciani, raggiunto da FcInterNews, ha descritto brevemente la carriera (ancora acerba) di Dawson. Ha ricordato che il ragazzo ha esordito appena quindicenne nella prima divisione panamense.

Successivamente è passato al Deportivo Cali, in Colombia, e attualmente gioca per il Plaza Amador. Milita nella prima squadra, infatti nelle prime 16 giornate del campionato d'apertura del Panama ha collezionato 14 presenze, segnando anche un gol.

'Sappiamo che l'Inter lo sta seguendo'

Graciani ha detto chiaramente che l'Inter sta seguendo Didier Dawson, sottolineando come di recente sia stato in Italia per confrontarsi con alcuni club che sarebbero interessati al suo assistito. Dopo aver definito quella nerazzurra come una società dalla "portata enorme", il manager ha aggiunto che in questa fase non è arrivato ancora alcun passo ufficiale da parte dei dirigenti milanesi.

L'agente ha dichiarato: "L'Inter deciderà se fare un'offerta per portarlo in Italia".

Infine il procuratore ha consigliato - qualora Dawson dovesse diventare un nuovo giocatore della Beneamata - di dargli la possibilità di partire dalle giovanili, evitando quindi di lanciarlo subito in prima squadra.

Dawson: esterno d'attacco veloce

Didier Dawson non ha ancora compiuto 18 anni, però agli osservatori internazionali sono già chiare le sue qualità.

Il ragazzo gioca come esterno offensivo di destra. Tra le sue qualità principali ci sono la velocità e la forza fisica. È di piede destro e tecnicamente appare piuttosto brillante, quindi potrebbe essere utile per saltare l'uomo e per crossare in area, favorendo così delle potenziali occasioni da rete.

Nonostante la giovane età, con la casacca del Plaza Amador è già in prima squadra e sta partecipando al campionato nazionale d'apertura.

La formazione di Panama City dopo 16 partite della liga locale è seconda in classifica insieme al Tauro a quota 22 punti, a cinque lunghezze di distacco dalla capolista Academia de Fútbol Sporting San Miguelito.

Chissà se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori contatti fra l'Inter e il procuratore Graciani per provare a portare a Milano il talento panamense allo scopo di dargli l'opportunità di ambientarsi e di abituarsi al calcio italiano nella Primavera interista, con l'obiettivo di lanciarlo poi in prima squadra nelle prossime stagioni.

Ovviamente si tratterebbe di un investimento in ottica futura: al momento su Transfermarkt la valutazione di Dawson è pari a 75.000 euro. Tuttavia, tenendo conto della presunta concorrenza di altre realtà europee, si presume che il valore del cartellino possa lievitare.