La Juventus è pronta a ripartire da un nuovo direttore sportivo per iniziare un nuovo progetto che vada non solo a valorizzare i giovani di qualità ma che riporti la società bianconera a vincere. La delusione dell'eliminazione dall'Europa League contro una squadra abbordabile potrebbe portare la società bianconera a lavorare con maggior decisione in previsione della stagione 2023-2024.

Dovrebbe essere Cristiano Giuntoli il nuovo direttore sportivo della Juventus. Il dirigente toscano avrebbe deciso di accettare l'offerta della società bianconera che dovrebbe garantirgli un contratto di tre anni.

Non sarà facile però trovare l'intesa con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che non vorrebbe rinforzare una rivale sportiva come la Juventus. Il dirigente toscano ha ancora un anno di contratto con la società campana e deve prima rescindere il contratto e poi eventualmente sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus. L'incontro fra le parti dovrebbe esserci entro il mese di maggio, si parla già della prossima settimana.

Possibile incontro fra De Laurentiis e Giuntoli entro il mese di maggio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Giuntoli dovrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis settimana prossima. Il direttore sportivo cercherà l'intesa con il presidente del Napoli per la rescissione del contratto.

Attualmente il proprietario della società campana non sarebbe intenzionato a voler lasciar partire il dirigente, soprattutto alla Juventus. La società bianconera attende di sapere l'evoluzione della vicenda anche perché il progetto sportivo dovrà ripartire da un nuovo direttore sportivo. Se non dovesse arrivare Giuntoli non è da scartare la possibilità che la società bianconera valuti altri nomi.

Piace Igli Tare, direttore sportivo della Lazio in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

Se dovesse essere confermato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli il direttore sportivo potrebbe portarsi alla Juventus due suoi collaboratori, Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli. Si parla già dei nomi che piacciono alla società bianconera e che potrebbero arrivare in caso di approdo a Torino del dirigente toscano.

Fra i giocatori graditi al dirigente ci sarebbe Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024. Quel che è certo è che il nuovo direttore sportivo dovrà anche lavorare alle cessioni. A tal riguardo rientreranno dai prestiti giocatori come Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e Weston McKennie, che non dovrebbero far parte del progetto sportivo bianconero. Per quanto riguarda il centrocampista americano sarebbe riscattato in caso di permanenze del Leeds nel campionato inglese.