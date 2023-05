Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Domenico Berardi. L'esterno offensivo del Sassuolo è finito nuovamente nel mirino dell'Inter, che aveva pensato a lui quando sulla panchina c'era Luciano Spalletti, visto che si sposava alla perfezione con il suo 4-2-3-1. Vista l'incertezza sulla prossima guida tecnica, con Simone Inzaghi tutt'altro che sicuro di restare sulla panchina nerazzurra, il club si sta muovendo con qualche sondaggio con giocatori che possano adattarsi a diversi schieramenti e Berardi è maturato a tal punto da poter giocare sia da esterno offensivo che da seconda punta.

La grande delusione di quest'annata è stato sicuramente Charles De Ketelaere, che al Milan non è riuscito a mostrare il proprio talento, che aveva portato la società rossonera ad investire 30 milioni di euro la scorsa estate per acquistarlo dal Brugge. La permanenza all'ombra del Duomo non è certa, anche perché su De Ketelaere ci sarebbe l'Atalanta, che ha già fatto un sondaggio in vista della prossima sessione di calciomercato.

L'offerta dell'Inter per Berardi

L'Inter sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per Domenico Berardi, dopo averci provato qualche anno fa senza successo. L'esterno offensivo potrebbe spingere per lasciare il Sassuolo per giocare finalmente in campo europeo e, tra l'altro, nella squadra per il quale faceva il tifo da bambino.

Il suo rendimento in questa stagione è stato condizionato da qualche problema fisico di troppo, ma ha comunque messo a segno otto reti e collezionato sei assist in venti partite di campionato. La valutazione è decisamente più bassa rispetto a quella fatta dagli emiliani qualche anno fa, quando sfiorava i 50 milioni di euro.

Ora il classe 1994 avrebbe una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma i dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una contropartita tecnica che abbasserebbe l'esborso economico. Si tratta di Samuele Mulattieri, valutato 10 milioni di euro, che ha trascinato il Frosinone alla matematica promozione nel massimo campionato italiano, avendo segnato 12 reti e collezionato 4 assist.

Possibile interesse dell'Atalanta per De Ketelaere

L'Atalanta sarebbe pronta a fare un tentativo per Charles De Ketelaere in vista della prossima sessione di mercato. Il belga ha deluso altamente le aspettative in casa Milan, e difficilmente i rossoneri possono non realizzare una minusvalenza dopo averlo acquistato per 30 milioni di euro. Servirà un'offerta di poco superiore ai 20 milioni di euro, ma la soluzione potrebbe essere uno scambio con Jeremie Boga, per cui anche la Dea ha fatto un investimento importante acquistandolo dal Sassuolo per 22 milioni di euro a gennaio dello scorso anno. Operazione che, dunque, permetterebbe ad entrambe le società di non realizzare una minusvalenza.