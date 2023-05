Questa sera l'Inter si giocherà l'accesso alla finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul, che garantirebbe ulteriori introiti per quasi 20 milioni di euro, sfiorando complessivamente 150 milioni di incasso in questa stagione. Una cifra notevole e che potrebbe permettere alla società nerazzurra di potersi muovere con maggiore libertà nella prossima sessione estiva di Calciomercato, senza dover per forza dipendere da qualche cessione illustre. In questo senso, starebbe prendendo quota l'ipotesi di un sorprendente ritorno, quello di Achraf Hakimi, che al Paris Saint Germain ha avuto un rendimento altalenante e lui non ha mai nascosto il proprio legame con l'ambiente nerazzurro.

Il Napoli molto probabilmente farà qualcosa di importante a centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri vogliono alzare l'asticella e dare continuità al campionato dominato e stravinto in questa stagione. Uno degli obiettivi sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, che porterebbe in dote diversi gol e assist. Milinkovic-Savic piacerebbe anche alla Juventus.

La strategia dell'Inter per Hakimi

L'Inter starebbe valutando la possibilità di riportare a Milano Achraf Hakimi che, tra l'altro, questa sera sarà a Milano per vedere il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan. E chissà che non possa essere un indizio di mercato, visto che l'esterno marocchino ha sempre manifestato il proprio amore per i colori nerazzurri.

Nell'estate del 2021 fu ceduto al Paris Saint Germain per oltre 60 milioni di euro a causa dei noti problemi finanziari, ma a Parigi il giocatore ha avuto un rendimento altalenante e anche il club dello sceicco sarebbe pronto a prendere in considerazione una sua cessione.

La valutazione è sempre sui 60 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe ricavare parte di questa cifra, sui 40 milioni, dalla cessione di Denzel Dumfries, che piace sempre a diversi club di Premier League.

Inter che a quel punto potrebbe provare a chiudere per Hakimi sui 50 milioni più bonus, anche se l'ultima parola spetterà al Psg.

L'offerta del Napoli per Milinkovic-Savic

Il Napoli sogna un grande colpo in mezzo al campo per la prossima sessione di mercato e il nome cerchiato in rossa sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, che porterebbe gol e assist, quello che manca ai centrocampisti attualmente in rosa.

La valutazione si aggira sui 40 milioni di euro, anche per il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Lazio. Occhio all'inserimento nell'affare del cartellino di Piotr Zielinski, che piace molto a Maurizio Sarri, ma per arrivare alla fumata bianca servirà anche un conguaglio a favore del club di Lotito sui 15-20 milioni di euro.