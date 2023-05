Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e di Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento hanno parlato Ivan Zazzaroni, con un editoriale pubblicato sulle pagine del Corriere dello Sport e Sandro Sabatini, giornalista sportivo intervenuto nella trasmissione Mediaset Pressing.

De Paola su Allegri: "Si affida alle individualità e questo non è allenare"

Il giornalista sportivo Paolo De Paola è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio ha parlato della Juventus e della partita vinta dai bianconeri nell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta.

De Paola, nel commentare la gara del Gewiss Stadium, ha voluto lanciare una frecciatina al tecnico Massimiliano Allegri: "La Juventus è la piacevole novità non dal punto di vista del gioco ma da quello della presenza in campo. Ha superato la Lazio battendo un’ Atalanta diretta concorrente, è presente a se stessa. I miei dubbi su Allegri continuano però ad esserci. Si affida alle individualità dei sui giocatori dicendogli di esprimersi come meglio credono. Questo non vuol dire allenare o dare una identità".

De Paola ha poi continuato sul discorso Juventus, sottolineando come la compagine bianconera abbia la concreta chance di vincere l'Europa League e di qualificarsi tramite il campionato alla prossima Champions.

Secondo il giornalista però, se questi obiettivi fossero mancati dalla Juve, allora la stagione dei bianconeri sarebbe da considerare fallimentare.

Zazzaroni ironizza sugli attacchi ad Allegri: "Si vede che i giocatori della Juventus gli remano contro"

Anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha scritto della Juventus dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro l'Atalanta, soffermandosi sul tecnico Massimiliano Allegri.

Zazzaroni ha pubblicato un editoriale ironico sul Corriere dello Sport, dedicato a coloro che criticano il manager toscano: "Allegri? Ha vinto non avendo più in pugno la squadra: ho visto tanta infelicità negli occhi dei giocatori juventini. Soprattutto al gol di Vlahovic si è notata tutta la disperazione di un gruppo che sta remando contro l’allenatore".

"Non ha saputo sfruttare una stagione favolosa in cui i guai societari l’avevano messo nelle condizioni ideali per lavorare", ha sarcasticamente affermato il giornalista.

Juve, Sabatini: "Ora Allegri ha una certa disponibilità di cambi che gli permettere di fare le rotazioni"

Infine anche Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni della trasmissione Pressing di Massimiliano Allegri e della vittoria ottenuta dalla Juventus in casa dell'Atalanta: "La Juventus ha avuto una certa disponibilità di giocatori e adesso può permettersi un'altra disponibilità e ricambi, penso che Allegri sia bravissimo a sfruttare i cambi e mettere Vlahovic, Pogba e Chiesa alla fine ti dà delle scelte che prima non aveva. Questa non è una stagione dorata. Allegri inoltre da novembre è un uomo solo al comando".