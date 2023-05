Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato a Radio BiancoNera del possibile approdo di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, alla Juventus.

Dello stesso argomento hanno parlato Luca Cerchione a 1 Football Club e Niccolò Ceccarini a TMW Radio.

Juventus, Jacobelli: "Cambio di panchina con l'arrivo di Giuntoli? troppo presto per dirlo ma Allegri ha contratto oneroso"

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero vicino a trovare l'accordo con l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Intervistato ai microfoni di Radio BiancoNera, il giornalista ha sottolineato come l'eventuale arrivo di un nuovo ds alla Continassa non dovrebbe incidere per quanto concerne la permanenza di Massimiliano Allegri: "Cambio di panchina con l'arrivo di Giuntoli? Troppo presto per dirlo. La Juve ha ancora tre partite e anche quella di Siviglia ancor più importante. Solo il 4 giugno, quando il bilancio sarà fatto, si potrà capire. E poi Allegri ha un contratto oneroso per altri due anni. Per ora è difficile fare ogni previsione".

Jacobelli continuando a parlare di Juventus ha poi focalizzato il suo intervento sulla partita che i bianconeri dovranno giocare questa sera con il Siviglia, match valido per la finale di Europa League: secondo il giornalista Allegri starebbe superando ogni suo limite per sopperire ai tanti problemi fisici che la squadra deve affrontare, svolgendo un lavoro definito da Jacobelli splendido.

Cerchione: "Il Napoli ha un sistema direttivo ben definito e l'addio di Giuntoli non peserà troppo"

Di Giuntoli e del suo possibile addio dal Napoli ha parlato anche il conduttore radiofonico Luca Cerchione, il quale ha spiegato: "Addio di Giuntoli dal Napoli? Peserà sicuramente ma ciò che penso è che il sistema direttivo, nel Napoli, l’assenza o la presenza di singoli uomini non sia così determinante.

Nel club partenopeo c’è una figura che guida la società ed è individuabile nel presidente, ed un ruolo decisivo è giocato da Mantovani e Micheli, capi scout fondamentali per il club azzurro. Il direttore sportivo non è così fondamentale".

Ceccarini: "Non ho dubbi sul fatto che Giuntoli sarà il nuovo ds della Juventus"

Anche il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Giuntoli e del suo possibile approdo alla Juventus: "Non ho dubbi sul fatto che Giuntoli sarà il nuovo ds della Juventus.

È solo questione di tempo ma anche a Napoli c'è la consapevolezza che non si possa fare diversamente. La Juventus prenderà la sua filosofia, si andrà verso una riduzione del monte ingaggi ma questo non vuol dire che le potenzialità della squadra debbano diminuire per forza, basta trovare giocatori funzionali in rampa di lancio ed evitare ingaggi faraonici".