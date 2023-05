Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Telelombardia di Massimiliano Allegri e della sua permanenza alla Juventus, rivelando come il club bianconero starebbe pensando di sostituirlo. Del possibile futuro di Allegri hanno detto la loro opinione anche Antonio Cassano alla Bobo TV e Malu Mpasinkatu a Radio BiancoNera.

Momblano: 'La Juventus ritiene sia arrivato il momento di cambiare allenatore'

Il giornalista sportivo Luca Momblano è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Momblano, che è intervenuto ai microfoni di Telelombardia, ha dunque rivelato come la società piemontese starebbe pensando ad un cambio in panchina: "La società ritiene che sia arrivato il tempo di cambiare allenatore. La decisione finale sarà di John Elkann". Per quanto concerne invece il discorso del nuovo direttore sportivo che la Juventus starebbe trattando, il profilo di Cristiano Giuntoli apparirebbe come quello avanti a tutti gli altri. Tuttavia, l'anno di contratto che lega il ds toscano al Napoli potrebbe rallentare le trattative in corso. Per questa ragione, alla Continassa si starebbe pensando alla conferma di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juve che ha raccolto l'eredità di Cherubini dopo la sua squalifica.

Juventus, Cassano: 'Allegri? Sarà cacciato dal club bianconero e andrà al Napoli di De Laurentiis'

Anche l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato di quello che potrebbe essere il prossimo futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quanto detto dal barese ai microfoni della trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri la Bobo TV: "De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatori: con Sarri, con Ancelotti, ora ha fatto il disastro più grande con Spalletti.

O un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e fare la Champions. Tra i grandi penso che l'unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli".

Mpasinkatu: 'Allegri secondo me rimane alla Juventus anche se arrivasse Giuntoli'

Infine, anche Malu Mpasinkatu ha parlato di Massimiliano Allegri e delle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dalla Juventus. L'agente sportivo, intervistato ai microfoni di Radio BiancoNera ha dunque detto in merito: "Per me, Allegri rimane anche se arriva Giuntoli: ha due anni di contratto e gode della piena fiducia della proprietà. Poi saranno i risultati in campionato, che si spera non sia un torneo con problemi extra calcistici, i quali legittimeranno l'ultimo anno di contratto di Allegri. Il prossimo anno ci si aspetta che la Juventus torni protagonista".