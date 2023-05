Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri, lanciando più di una critica all'operato del manager livornese. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Stefano Impallomeni a TMW Radio a Luca Marcheggiani a Sky Football Club.

Juve, Orlando critico su Allegri: "Non si è aggiornato e non merita di allenare la Juventus"

L'ex calciatore Massimo Orlando è tornato a parlare della Juventus e nello specifico del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Orlando, che è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio, ha dunque lanciato una critica piuttosto esplicita verso l'operato del manager toscano, usando queste parole: "Ha avuto un contratto assurdo e per me pensava invece che potesse vincere anche con questa Juventus. Se lo riconfermano per i soldi non credo che i tifosi vadano più allo stadio. Per quello visto non si merita di allenare ancora la Juventus". Orlando ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri dicendo: "Nei due anni che è stato fermo non si è aggiornato e non ha più quella voglia che devi avere oggi per sorprendere gli avversari".

Anche Brambati ha parlato della Juventus sottolineando come il club dovrebbe ripartire per il prossimo futuro da un tecnico giovane che abbia voglia di mettersi in gioco come ad esempio Vincenzo Italiano o Roberto De Zerbi.

Infine Brambati ha parlato delle delusioni del campionato, sottolineando come la formazione che abbia sostanzialmente fatto peggio sia la Juventus, seguita da Inter e Milan.

Impallomeni su Allegri: "Quest'anno non ho mai sentito dirgli che ha sbagliato"

Di Allegri e del suo operato alla Juventus in questa annata ha parlato anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha detto del manager da Livorno: "Avete mai sentito quest'anno da Allegri che ha sbagliato qualcosa? No. C'è stata una tempesta quest'anno, ma dal punto di vista tecnico la Juve è in disarmo. E' una squadra svuotata tecnicamente ma non ho mai sentito un'autocritica da parte sua.

E' un aspetto che fa anche parte del suo carattere. ha le attenuanti quest'anno, però".

Marchegiani: "Allegri si è preso carico di tanti problemi alla Juve e questo gli dovrebbe permettere di rimanere"

Infine anche l'ex portiere della Lazio Luca Marcheggiani ha parlato ai microfoni di Sky Football Club di Allegri dicendo: "Allegri si è preso un carico notevole in questa stagione e questo dovrebbe dargli la possibilità di ricominciare nella prossima stagione. Non parlo di riconoscenza ma di valore all'interno di sistema. Sono diventati giocatori da Juventus alcuni giovani, quindi da quel punto di vista ha dato valore".