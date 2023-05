Nelle scorse ore il centrocampista di proprietà della Juventus ma prestito al Monza Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Dazn del suo futuro, rivelando che nella prossima estate potrebbe fare il suo ritorno alla Continassa.

Chi invece dovrebbe lasciare la Juve a giugno è Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la "Vecchia Signora" e Leandro Paredes, che dovrebbe ritornare al PSG.

Juventus, Rovella sul proprio futuro: "Credo proprio che questa estate tornerà alla Juve"

Il centrocampista Nicolò Rovella è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Dazn e tra gli argomenti trattati dal giovane calciatore attualmente in forza al Monza c'è stato anche il suo possibile rientro in bianconero: "Stagione propedeutica a un ritorno alla Juve?

Non lo so, vedremo quest'estate ma credo che tornerò. È stata una stagione che mi ha fatto crescere molto. Dopo il campionato c'è l'Europeo U21 e poi penseremo alla prossima stagione. Quando mi sono allenato con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Mi serviva un gradino intermedio per stare a quel livello e provare a giocare con loro".

Rovella ha poi parlato di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, esaltandone le doti balistiche nel tiro e facendogli i complimenti, definendolo un giocatore forte e cattivo. Infine, il centrocampista ha parlato dei calciatori ai quali si ispira per il suo modo di giocare, nominando Claudio Marchisio e Luka Modric.

Juventus, Rabiot e Paredes sarebbero in uscita dal club bianconero

Per un centrocampista che potrebbe tornare in estate alla Juventus come Nicolò Rovella altri due ne potrebbero uscire, vale a dire Adrien Rabiot e Leandro Paredes.

Per quanto concerne Rabiot, il mediano francese non dovrebbe restare alla Continassa in quanto il club bianconero non sarebbe in grado accontentare le sue richieste, specie dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League.

Di conseguenza le parti alla fine della stagione in corso dovrebbero salutarsi consenzientemente, con Rabiot che a parametro zero sarebbero poi libero di accasarsi dal miglior offerente.

Riguardo a Paredes la Juventus, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già deciso di non riscattarlo dal PSG per la cifra pattuita nella scorsa estate con i parigini di 25 milioni di euro.

Con questa scelta la società bianconera andrebbe a risparmiare l'ingaggio dell'argentino, che attualmente percepisce 7 milioni di euro dalla Juve, tuttavia il mancato riscatto dal PSG potrebbe costare una penale al club piemontese di circa 2,5 milioni di euro.