Secondo le indiscrezioni rivelate da TMW, la Juventus, qualora dovesse esonerare Massimiliano Allegri così come sostenuto da numerosi giornalisti sportivi, potrebbe poi sostituirlo con Thiago Motta, attuale manager del Bologna.

Del possibile futuro del tecnico toscano hanno detto la loro opinione ai microfoni di Sportitalia anche Francesco Filucchi e Daniele Daino.

Juventus, Thiago Motta piacerebbe al club bianconero nel caso in cui Massimiliano Allegri venisse esonerato

L'annata della Juventus non avrebbe soddisfatto i massimi dirigenti della formazione bianconera, ecco che in questi giorni alla Continassa si starebbe ragionando sul futuro di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, nonostante sia legato contrattualmente al club piemontese fino al 2025, rischierebbe l'esonero nella prossima estate e secondo quanto riportato da TMW, la Juventus starebbe vagliando diversi profili per sostituirlo. In pole position, risulterebbe esserci Thiago Motta, attuale manager del Bologna che bene sta facendo con i "Felsinei". Motta piacerebbe alla Continassa per lo stile di gioco propositivo che è riuscito a donare alla formazione emiliana in questi ultimi mesi. Chi invece si starebbe allontanando dalle idee della dirigenza Juventina per la poca esperienza sul campo sarebbero Raffaele Palladino, allenatore del Monza che nelle ultime settimane era stato insistentemente accostato al club bianconero, e Fabio Grosso, manager che è riuscito a portare nuovamente il Frosinone in Serie A.

Filucchi: "Fossi nella Juventus darei un'altra possibilità ad Allegri, quest'anno è stato troppo particolare per dare giudizi"

Anche il direttore sportivo Francesco Filucchi ha parlato della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della formazione bianconera. Filucchi, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sportitalia, ha dunque detto del manager livornese: "La Juve deve intanto ripartire sotto l'aspetto societario, poi anche sotto quello sportivo.

Ma ad Allegri darei un'altra possibilità: è stato un anno troppo particolare per dare un giudizio. Con tutto quello che è successo gli darei un'altra possibilità. In più tutte le squadre dietro il Napoli non hanno fatto un gran campionato, per tutti è stato difficile".

Juventus, Daino: "Allegri ha fatto una brutta figura in Europa, ad oggi penserei di sostituirlo"

Anche l'ex calciatore Daniele Daino ha parlato di Allegri e del suo futuro ai microfoni di Sportitalia: "Non ci trovo un verso in questa squadra, non ha funzionato nulla. La società si trova in una difficile situazione extra-campo. Allegri ha fatto una brutta figura europea, poteva salvare i due anni di nulla. Non posso pensare che Vlahovic sia diventato questo. Qualche domanda bisogna farsela. La storia non si cancella, ma se dobbiamo parlare dell'operato di Allegri oggi, penserei alla sostituzione".