Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nelle scorse ore ha parlato della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing.

Del tecnico toscano ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo De Paola, intervistato ai microfoni di TMW Radio.

Juventus, Zazzaroni su Allegri: "Se ti danno del cretino e dell'incompetente per 9 mesi è chiaro che puoi essere nervoso"

Nelle scorse ore il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato a parlare della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri.

Il giornalista, intervenuto ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing, ha detto del tecnico livornese: "Allegri nervoso? Se per 9 mesi ti danno del cretino, dicono di dimettersi, ti dicono che sei poco aggiornato, forse ti girano un po' le scatole. Fino ad oggi non aveva fatto casino, gli è scesa la catena abbondantemente dopo la Coppa Italia. Allegri è il più grande allenatore italiano vivente dopo Ancelotti, ha sbagliato la stagione, ok, ma nella vita si sbaglia".

Zazzaroni ha poi puntato il dito sulle scelte fatte nella scorsa estate dalla Juventus in sede di calciomercato, sottolineando che l'aver preso diversi calciatori a parametro zero indicherebbe le scarse possibilità economiche della società e le altrettante poche opzioni messe a disposizione al tecnico.

Il giornalista ha poi evidenziato come la Juventus nella scorsa annata aveva a disposizione diversi calciatori di livello internazionale come Dybala e Chiellini mentre ora la rosa bianconera è composta da calciatori di poca esperienza come Gatti e Fagioli.

Zazzaroni ha poi concluso il suo intervento difendendo Allegri e ricordando come i calciatori della Juve di maggior valore sulla carta come Di Maria, Pogba e Chiesa siano mancati per larga parte della stagione.

De Paola: "Allegri alla Juventus ha bisogno di calciatori forti perché di idee adesso non ne ha"

Anche io giornalista Paolo De Paola ha parlato della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto in merito: "Allegri ha bisogno di giocatori forti, ma su questo siamo bravi tutti.

Fa parte di quelli allenatori come Lippi e Capello che sapevano sempre scegliere i giocatori giusti, ma i tempi sono cambiati e non è più il momento per loro. Servono le idee e in questo momento Allegri non ne ha. Come fai a pensare di costruire qualcosa con queste condizioni?".

De Paola ha poi concluso il suo intervento parlando del Napoli e della partita pareggiata con la Salernitana, sottolineando come i partenopei abbiano mancato il primo match point per lo scudetto a causa di una sorta di presunzione data dalla consapevolezza di aver sostanzialmente già vinto il tricolore.