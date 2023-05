La Juventus è ritornata alla vittoria in campionato. Un 2 a 1 contro il Lecce arrivato con non poche problematiche anche se sono tante le occasioni sprecate dai giocatori bianconeri. Prima del match contri i pugliesi era stato intervistato da Tv Play di calciomercato.it il giornalista sportivo Graziano Campi, che aveva parlato della stagione bianconera e delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società.

Ha poi lanciato una frecciatina alla gestione societaria delle ultime stagioni, con l'acquisto di tanti giocatori di esperienza e qualità che però non hanno reso come ci si aspettava.

Il giornalista Campi ha parlato delle vicende giudiziarie riguardanti la Juventus

'La Juventus, per quello che spende, dovrebbe essere favorita per lo Scudetto. Ma se guardiamo la rosa e la tanta improvvisazione di questi anni, si vede che qualcosa non funziona'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi a calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Sarri quattro anni fa disse che la società bianconera stava facendo una raccolta di figurine. Tutto è proseguito, se consideriamo anche la resa di giocatori come Paul Pogba e Angel Di Maria'.

Dichiarazioni importanti quelle del giornalista anche se diversi infortuni hanno condizionato i due giocatori arrivati a parametro zero lo scorso calciomercato estivo.

Graziano Campi ha parlato anche delle vicende giudiziarie ipotizzando scenari pesanti per la società bianconera in merito ad una penalizzazione qualora la società bianconera decidesse di proseguire con l'iter procedurale e continuasse ad appellarsi ai vari gradi di giudizio. Il giornalista ha dichiarato: 'O la Juventus decide di andare per le lunghe e avere una penalizzazione pesante la prossima stagione oppure accetta 3-4 punti di penalizzazione adesso e la qualificazione alla Champions League può arrivare solo con l'eventuale vittoria dell'Europa League'.

Parole dette dopo Bologna-Juventus e che attualmente non trovano riscontro dalla classifica dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce e i pareggi di Milan e Roma rispettivamente contro la Cremonese e il Monza.

La classifica di Serie A

Dando per scontata la partecipazione del Napoli alla Champions League come prima del campionato, la lotta per gli altri tre posti è ancora aperta.

La Lazio ha vinto contro il Sassuolo e ha consolidato il secondo posto a 64 punti. Segue la Juventus a 63, l'Inter a 60 punti e ben tre squadre a 58 punti Milan, Atalanta e Roma. Con 4 punti in meno la Juventus sarebbe ancora quarta in classifica anche se nel match della 34esima giornata di campionato oltre a Milan-Lazio ci sarà anche Atalanta-Juventus, veri e propri spareggi per i posti che vanno dal secondo al quarto in campionato che garantirebbero la qualificazione alla Champions League.