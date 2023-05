La Juventus potrebbe attuare un profondo restyling nelle prossima stagione. Molto dipenderà da come si concluderà la stagione ma, a giugno, si potrebbe optare comunque per un cambio della guarda per quanto concerne la direzione tecnica.

Come risaputo ci sarebbero stati dei contatti con Cristiano Giuntoli, ora al Napoli, per affidargli la direzione sportiva ma se non dovesse vincere l'Europa League, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, si potrebbe assistere anche ad un avvicendamento in panchina con Massimiliano Allegri non più sulla panchina bianconera.

Il suo erede potrebbe essere Antonio Conte che ha da poco rescisso il contratto con il Tottenham. L'ex Inter potrebbe chiedere come primo rinforzo Marcelo Brozovic che sarebbe stato già inserito nella lista dei possibili partenti dai nerazzurri.

La strategia di Cristiano Giuntoli

Il Napoli starebbe già sondando i possibili eredi di Giuntoli segno di come il ds potrebbe accettare l'avventura bianconera dalla prossima stagione.

La Juventus ha vissuto una stagione con molte difficoltà ma avrebbe intenzione di ripartire con un progetto vincente fondato soprattutto sui giovani. Da una parte vengono considerati promettenti calciatori come Fagioli, Iling-Junior, Fabio Miretti e Soulè, dall'altra si potrebbe andare alla ricerca anche di altri e ulteriori profili.

La direzione tecnica potrebbe essere affidata ad Antonio Conte, tecnico senza incarico che conosce molto bene l'ambiente dopo averlo vissuto sia da allenatore che da calciatore.

Il possibile undici della nuova Juventus

Il primo colpo che chiederebbe il tecnico leccese potrebbe essere Marcelo Brozovic. Il croato non sarebbe incedibile per l'Inter, che ha ricevuto garanzie da Hakan Calhanoglu in regia.

Il numero 77 avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro ma sarebbe monitorato anche da squadre estere come Manchester United e Barcellona. Il mercato della Juventus potrebbe essere finanziato dall'addio di almeno un big. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sarebbero quelli con maggior mercato: il primo interesserebbe a Real Madrid e Tottenham mentre il secondo sarebbe nei radar del Bayern Monaco.

Entrambi avrebbero una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Potrebbe salutare anche Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il polacco potrebbe non rinnovare anche perché percepisce uno stipendio molto elevato (oltre 7 milioni l'anno). La dirigenza bianconera vorrebbe, infatti, ridurre il monte ingaggi nel corso dei prossimi anni. Al posto del portiere ex Arsenal potrebbe arrivare Marco Carnesecchi in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta.

La Juventus del futuro potrebbe presentarsi con Conte in panchina e la seguente formazione: Carnesecchi, Danilo, Gatti, Bremer / Chiesa, Locatelli, Brozovic, Pogba, Kostic / Milik, Vlahovic/Kean