Una Juventus che non partecipa alle competizioni europee dovrebbe necessariamente ripensare il proprio futuro, sia in campo che fuori, ridefinendo gli obiettivi a tutti i livelli. Questo avrebbe un impatto inevitabile anche sul mercato, diminuendo l'attrattiva della società. Tuttavia, la dirigenza bianconera non intende essere impreparata e sta già pianificando le sue strategie, alcune delle quali potrebbero sorprendere tutti. Si sta andando verso una conferma inattesa, un rinnovo di contratto che potrebbe risolvere più di un problema. Parliamo della possibile conferma di Juan Cuadrado.

Il giocatore Cuadrado potrebbe rimanere un'altra stagione alla Juventus

Il giocatore colombiano, il cui contratto scade a giugno, potrebbe restare alla Continassa per un'altra stagione. Per la Juventus, considerando l'infortunio grave di De Sciglio, una partenza di Cuadrado comporterebbe la necessità di effettuare due nuovi acquisti per le fasce. Si cerca quindi di evitare questa problematica. Come ha anticipato il sito Calciomercato.it, le trattative per il rinnovo di Cuadrado sono già in corso, puntando a una riduzione del suo stipendio. Questa trattativa potrebbe concludersi con successo, con il giocatore, che tra qualche giorno compirà 35 anni, che dovrebbe accettare un contratto annuale con un salario inferiore rispetto ai 5 milioni di euro attualmente percepiti.

L'eventuale conferma di De Sciglio dovrebbe portare comunque ad un investimento importante per la fascia destra nella prossima stagione così come su quella sinistra. Difficile infatti una conferma in prima squadra di Barbieri, che potrebbe andare a maturare esperienza professionale in prestito in una società di Serie A.

Il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno

Dovrebbero lasciare Torino invece Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Il centrocampista francese piace a diverse società inglesi e potrebbe approdare in una società pronta a garantirgli un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione. Sull'argentino invece attualmente non ci sono società pronte a garantirgli un ingaggio.

Si è parlato di un possibile trasferimento al Barcellona nell'eventualità in cui anche Leo Messi ritornasse nella società toscana.

Altro giocatore che lascerà probabilmente Torino è Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. A meno che dovesse rientrare in uno scambio di mercato con un giocatore gradito alla società bianconera. Si parla di un possibile ritorno a Torino di Alvaro Morata. La Juventus potrebbe riscattare Paredes e offrirlo all'Atletico Madrid proprio per lo spagnolo, considerando la valutazione simile fra i due giocatori.