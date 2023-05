La Juventus ha ottenuto la ratifica del patteggiamento davanti al Tribunale Federale dello Sport in merito alla manovra stipendi: 718mila euro di multa e nessun'altra penalizzazione in classifica, questi i termini dell'accordo che sono stati ufficialmente accettati da tutte le parti in causa.

Il meno 10 arrivato sul caso plusvalenze è dunque stato assorbito e superato dato che la società, con l'accordo appena raggiunto, ha accettato di non ricorrere più al TAR o in altre sedi. Le vicende extra campo hanno ovviamente pesato molto sulla stagione bianconera con i calciatori stessi che sarebbero stanchi mentalmente a causa dei tanti momenti di tensione vissuti.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, lo spogliatoio si sarebbe così sentito abbandonato visto che dopo la penalizzazione di 10 punti nessun dirigente ha parlato ai giocatori.

Squadra da rivitalizzare

La stagione 2022/2023 è stata molto complicata per la Juventus sia in campo che fuori, da qui la volontà del club di chiudere oggi 30 maggio ogni pendenza in essere per poter organizzare serenamente la prossima annata.

Le vicende extra campo hanno pesato ovviamente sul lavoro di tutto l'ambiente, anche sul rapporto stesso tra alcuni giocatori e Massimiliano Allegri: basti pensare ai momenti di conflitto vissuti con Paredes e Szczesny o alle tante gare in cui la squadra è apparsa vuota e senza un'identità.

Adesso che la società ha chiuso ogni pendenza legale, può tornare a concentrarsi solo sul campo: la prima questione da risolvere sembra essere proprio quella legata al futuro di Massimiliano Allegri la cui posizione non sembra più essere così solida come qualche settimana fa.

Il tecnico ha ancora due anni di contratto e in caso di esonero la Juventus rischia di dover pagare due allenatori in contemporanea, ipotesi remota ecco che in caso di addio la società cercherebbe piuttosto di trovare un accordo per la rescissione a fronte magari del pagamento di una buona uscita.

In caso di divorzio bisognerà guardare al possibile sostituto (Tudor, Motta e Conte sembrano i papabili) ma ancora prima bisognerà scegliere il nuovo direttore sportivo con Cristiano Giuntoli che la prossima settimana, a campionato terminato, dovrebbe annunciare il suo ingresso in società. Se l'affare non dovesse chiudersi la Juventus potrebbe anche decidere di promuovere Manna dal settore giovanile.