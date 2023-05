Nelle scorse ore l'avvocato Mattia Grassani ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e della possibile penalizzazione a cui potrebbe andare incontro il club bianconero per il caso plusvalenze dopo la recente pubblicazione delle motivazioni del Collegio di garanzia Coni.

Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Nino Ori a Radio BiancoNera e Lorenzo Casini in occasione dell'evento Il Foglio a San Siro.

Grassani sul caso Juventus: "Posso ipotizzare che ai bianconeri vengano inflitti 9 punti con un margine di uno due punti"

L'avvocato Mattia Grassani è tornato a parlare della Juventus e delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club bianconero. Il legale, ai microfoni di TMW Radio, ha spiegato: "C’è un richiamo alla richiesta che Chiné ha fatto nel corso del giudizio endofederale. Posso ipotizzare, ma con un ventaglio ampio, una sanzione che abbia 9 punti come punto di arrivo e un margine di errore in eccesso o difetto di uno o due punti. Non si considerano le conseguenze patrimoniale ed economiche, ma la giustizia sportiva fa riferimento ad una posizione in classifica che determini in patimento e quindi un peggioramento degli obiettivi stagionali".

Grassani ha poi sottolineato come la recidiva di un reato commesso nella stessa stagione, potrebbe impedire alla Juventus di patteggiare ma non di richiedere una riduzione della pena subita.

Ori sul caso plusvalenze: "La Juventus verrà penalizzata ma non si arriverà oltre i 15 punti"

Anche il giornalista Nino Ori ha parlato della Juventus e delle possibili penalizzazioni che potrebbero colpire il club bianconero.

Ori, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera ha detto: "Il CONI passa la palla al CAF. Si chiede che gli amministrato di senza deleghe debbano essere puniti o meno. Nella sentenza non potranno più affibbiarci dei punti a caso. Di sicuro non arriveremo oltre i 15. Ci sarà comunque la penalizzazione, perché il CONI ha salvato l'art.

4 per gli amministratori apicali. Prepariamoci che tra -1 e -15 qualcosa ci sarà dato. Io penso che sarà qualcosa di più basso, ma un minimo di penalizzazione ci sarà".

Juve, Casini: "Rischio campionato falsato? tireremo le conclusioni a vicenda chiusa"

Infine, anche il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha parlato della Juventus e del caso plusvalenze in occasione dell'evento Il Foglio a San Siro: "Come ho sempre detto, come Lega Serie A non commentiamo le decisioni della giustizia sportiva. Sulle tempistiche, la giustizia sportiva nasce per essere più veloce. Alle Olimpiadi il Tas decide in 24 ore, quindi che i tempi siano rapidi è l'essenza della giustizia sportiva. C'è il rischio di falsare campionato? Vediamo cosa succederà, le conclusioni le tireremo quando la vicenda sarà chiusa".