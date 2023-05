Secondo le ultime notizie di mercato, Igor Tudor potrebbe essere un nome molto gradito nell'ambiente della Juventus. L'ex giocatore della squadra bianconera, attualmente allenatore del Marsiglia, sembra possedere le caratteristiche tecniche ed umane ideali per ambire a traguardi importanti e diventare il prossimo allenatore della Juventus.

L’arrivo di Tudor nella società bianconera si concretizzerebbero con il possibile trasferimento di Massimiliano Allegri al Paris Saint-Germain, aprendo così nuove prospettive per la prossima stagione nella società bianconera.

Saranno necessari ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, ma è evidente che la questione si sta facendo sempre più seria.

La Juventus potrebbe ingaggiare Tudor nell'eventualità di un trasferimento di Allegri al Paris Saint Germain

La possibilità di vedere Igor Tudor sulla panchina della Juventus sembra essere presa in seria considerazione. Il suo passato da giocatore bianconero e la sua esperienza come allenatore stanno attirando l'attenzione del club. Si ritiene che Tudor possa rappresentare una scelta coraggiosa, in grado di portare nuove idee e un approccio fresco alla squadra. Tuttavia, nulla è ancora ufficiale e occorre attendere ulteriori sviluppi per capire se diventerà il prossimo allenatore della Juventus.

D'altra parte, la situazione di Allegri potrebbe presto subire una svolta. Il PSG sembra essere interessato al tecnico italiano e il suo possibile approdo a Parigi potrebbe influenzare in modo significativo gli equilibri della Juventus. L'interesse del PSG per Allegri potrebbe portare a una serie di cambiamenti nella squadra e sulla panchina bianconera.

Massimiliano Allegri sarebbe preferito a Mourinho, che potrebbe rimanere alla Roma

Una scelta quella della società francese che sarebbe motivata anche dalla volontà di non affidarsi a José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato avvicinato alla panchina del Paris Saint Germain nelle ultime settimane ma potrebbe rimanere alla Roma per continuare il suo progetto sportivo, soprattutto se dovesse vincere l’Europa League in questa stagione.

La Juventus valuta anche altri nomi per la panchina. Si parla anche di un possibile ingaggio di Luciano Spalletti nell'eventualità in cui Cristiano Giuntoli diventasse il nuovo direttore sportivo della società bianconera. La Juventus valuta però anche Raffaele Palladino, protagonista di una stagione importante nel Monza. Con il suo arrivo la società bianconera continuerebbe a valorizzare giovani di qualità, uno su tutti Nicolò Rovella, allenato in questa stagione proprio dal tecnico campano. Il centrocampista rientrerà dal prestito alla società lombarda a giugno.