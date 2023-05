La Juventus, in queste ore, è in ritiro per prepararsi in vista della sfida di Serie A contro l'Empoli. I bianconeri, in questo match, faranno alcuni cambi di formazione visto che alcuni giocatori non sono al meglio dopo le fatiche di Europa League. Per questo motivo, Massimiliano Allegri farà del turnover a cominciare dalla porta dove giocherà Mattia Perin. Mentre Szczesny sarà in panchina. Inoltre, il tecnico della Juventus, in conferenza stampa, ha un po' tirato le orecchie al suo numero 1 dopo le dichiarazioni rilasciate a Siviglia. Infatti, Allegri ha sottolineato che a caldo bisognerebbe evitare di parlare perché si rischia di dire cose sbagliate.

A centrocampo, invece, ci sarà la conferma di Leandro Paredes che a Siviglia è subentrato per prendere il posto dell'infortunato Nicolò Fagioli. Mentre Angel Di Maria, che in Europa League non ha fatto bene, partirà dalla panchina.

La Juventus si affida ai giovani

Per la gara contro l'Empoli, Massimiliano Allegri di affiderà ad alcuni giovani. Il primo a essersi trasformato in un posto è Tommaso Barbieri. Infatti, il ragazzo della Next Gen prenderà il posto dello squalificato Juan Cuadrado. Insieme a lui a centrocampo ci sarà anche Fabio Miretti. Dunque, Massimiliano Allegri si affiderà a forze fresche anche per evitare le scorie delle fatiche derivate dai supplementari di Europa League. Per questo motivo, in porta ci sarà Mattia Perin.

Davanti a lui toccherà a Federico Gatti, Bremer e Alex Sandro. Quest'ultimo prenderà il posto di Danilo che è diffidato. A centrocampo da destra verso sinistra agiranno Tommaso Barbieri, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Leandro Paredes e Filip Kostic. Dunque si prefigura un turno di riposo per Adrien Rabiot. Il numero 25 juventino è uscito malconcio dalla partita contro il Siviglia.

In attacco, invece, ci saranno Milik e Moise Kean. In panchina ci saranno Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Federico Chiesa. Questi ultimi due in Europa League hanno fatto male e contro l'Empoli non saranno titolari.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Paredes, Kostic; Milik, Kean.

Juventus in attesa della sentenza

La Juventus, in queste ore, è anche in attesa della sentenza relativa alla questione plusvalenze. Questa mattina, si è tenuta l'udienza presso la corte federale d'appello e il procuratore Chiné ha chiesto 11 punti di penalizzazione per il club bianconero. Nella serata del 22 maggio dovrebbe arrivare la sentenza e si capirà quanti punti di penalità saranno comminati alla squadra. Non è comunque da escludere che il verdetto possa slittare.