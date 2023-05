La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Intanto, però, la società bianconera è al lavoro anche in previsione della stagione 2023-2024, come ha confermato anche Francesco Calvo prima di Bologna-Juventus. Il direttore tecnico della società bianconera ha dichiarato che si sta programmando il futuro insieme a Massimiliano Allegri. Ha poi aggiunto che non è scontato che arrivi un nuovo direttore sportivo, ma se dovesse arrivare si dovrà integrare in un sistema di lavoro già iniziato da tempo. Parole che, secondo il giornalista sportivo Vincenzo Marangio, potrebbero essere interpretate come un vero e proprio indizio di mercato da parte del dirigente della società bianconera e che confermerebbero come la Juventus stia lavorando all'ingaggio di un nuovo direttore sportivo dal nome importante.

Il giornalista Marangio ha parlato del possibile arrivo di Giuntoli come direttore sportivo alla Juventus

'Sempre più convinto, dopo le parole di Calvo di oggi, e dopo alcune chiacchierate fatte a Napoli, che Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo della Juventus... certi silenzi nascondono significati importanti...'. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Marangio in un post su Twitter. Secondo il giornalista sportivo, il nuovo direttore sportivo potrebbe essere l'attuale dirigente del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024. Parole non condivise dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea, come in caso di mancata conferma di Allegri, difficilmente arriverà Giuntoli, anche perché l'attuale tecnico della Juventus vorrebbe avere sempre più peso decisionale sul mercato.

Diversi utenti hanno commentato il post di Marangio. Alcuni hanno ironizzato sul caso Osimhen, sottolineando come possa arrivare un deferimento proprio per la trattativa di mercato che ha portato la punta nigeriana dal Lille alla società campana nel Calciomercato estivo del 2020.

I commenti degli utenti al post del giornalista Marangio

Un utente ha scritto: 'Non avrebbe senso. Le cose vanno fatte nel giusto ordine, prendi il direttore sportivo e quest'ultimo sceglie l'allenatore. Inserire un nuovo DS, con un allenatore intoccabile già presente significa tarpare le ali al ds. Se deve restare Allegri, tanto vale promuovere Manna'.

Un altro follower del giornalista ha aggiunto: 'Dobbiamo iniziare da zero, mettere la prima pietra, poi la seconda, l'allenatore, e tutti i mattoncini, scartando quelli rotti e infine, avere pazienza per qualche anno per tornare ai vertici, fino alla fine'. Un altro utente ha scritto: 'Onestamente sta diventando un agonia, dopo Bologna-Juventus abbiamo visto proprio tutto. Monitor che non funzionano, un rigore dato dal Var che l’arbitro che era ad un passo non aveva dato, per giunta dopo un fallo subito, Milik che saltella e tira da pollo, Soulé e Fagioli si mangiano 2 goal ...'.