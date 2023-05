La Juventus ha rimediato un pareggio contro il Bologna nonostante un primo tempo in cui avrebbe potuto fare diversi gol. Nel secondo invece diversi errori da entrambe le parti hanno portato il risultato sul 1 a 1 finale. Nel post match tanti tifosi bianconeri hanno sottolineato il loro dispiacere per la mancata vittoria della Juventus in campionato. Una situazione che attualmente non pregiudica la lotta per i primi quattro posti ma c'è anche da considerare il fatto che potrebbero arrivare nuove sanzioni per le vicende giudiziarie.

Prima del match aveva parlato Edoardo Mecca, l'attore e speaker radiofonico aveva dichiarato come secondo lui Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus nella stagione 2023-2024.

Una dichiarazione che ha avuto molto clamore sui social, con diversi utenti che hanno commentato il post dell'attore.

Edoardo Mecca ha parlato del futuro professionale di Massimiliano Allegri

'Ho la convinzione che Max Allegri a fine anno non sarà più l’allenatore della Juventus Football Club. Anche in caso di vittoria dell’Europa League'. Queste le dichiarazioni di Edoardo Mecca prima di Bologna-Juventus. Parole importanti quelle dell'attore da sempre molto vicino alle vicende della Juventus essendo stato ospite in diverse puntate sul canale Twitch di Juventibus. Le parole dello speaker radiofonico sono state commentate da diversi utenti, gran parte dei quali hanno sostenuto l'idea di Edoardo Mecca.

In un post successivo fra l'altro Mecca ha voluto menzionare anche un nome da lui gradito per la panchina bianconera insieme a Igor Tudor, ovvero quello dell'attuale tecnico del Monza Raffaele Palladino.

I commenti degli utenti al posti di Mecca sul possibile addio di Allegri alla Juventus a giugno

Tanti utenti hanno commentato il post di Edoardo Mecca.

Un utente ha scritto: 'Io direi soprattutto in caso di Europa League Allegri potrebbe lasciare la Juventus. Sarebbe un uscita perfetta per lui'. E' arrivata anche la risposta di Roberto Pavanello che ironicamente ha scritto: 'Mi stavo giusto chiedendo come mai di oggi non avessi ancora scritto nulla su Allegri. Ora sono più tranquillo'.

Un altro follower di Mecca ha scritto: 'Dalla conferenza stampa delle 12 prima di Bologna-Juventus è evidente che non sa più cosa dire. Appena arriva una domanda un pochino scomoda si arrabbia'.

I possibili nomi per l'eventuale post Allegri: piace Tudor

La Juventus starebbe valutando diversi nomi per la panchina bianconera in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Non è da scartare neanche un ruolo in dirigenza per l'attuale tecnico bianconero. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi e Igor Tudor attualmente secondo in classifica con l'Olympique Marsiglia e a -5 dal Paris Saint Germain nel campionato francese.