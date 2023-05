Durante l'intervista a 2 in Bianconero, Mirko Nicolino ha discusso del futuro della panchina della Juventus, delineando ciò che, secondo lui, sarà il profilo del possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha dichiarato che dalle indiscrezioni di mercato di Sky Sport, sembra evidente che il tecnico sia non solo isolato, ma si sia anche autoisolato, risultando sempre più distante dal progetto del club. Dopo una stagione del genere, è improbabile che possano continuare insieme.

Allegri potrebbe lasciare la Juve a giugno

Una stagione come questa vale come venti campionati per un allenatore e per un ambiente.

Secondo Nicolino: ‘Allegri è logoro, così come la Juventus è logora di Allegri’. Proprio per questo non ci sarebbero più le condizioni per continuare, e dopo queste due partite, ‘le parti si siederanno al tavolo per trovare un’intesa per separarsi’. Nel nuovo corso della Juventus guidato da Giuntoli, il nome del prossimo allenatore difficilmente sarà Antonio Conte. Secondo Nicolino dono due i motivi per i quali il tecnico non dovrebbe ritornare nella società bianconera. Il primo è che proviene anche lui da una situazione logorante ed il suo ingaggio non sarebbe sostenibile della Juventus. Non dovrebbe essere neanche Palladino in quanto la Juventus cercherebbe tecnici giovani con maggior esperienza, come ad esempio Tudor, Juric o Italiano, che sono allenatori giovani ma che hanno già trascorso alcuni anni nella massima serie.

Dionisi del Sassuolo, che ha già svolto due stagioni in Serie A, potrebbe essere un profilo al limite. Una volta che la Juventus avrà la possibilità di confermare Giuntoli, la lista dei nomi si restringerà e avremo una visione più chiara delle scelte.

I nomi di De Zerbi e Spalletti

Il prossimo allenatore della Juventus dovrà avere la bravura di saper gestire una situazione confusa e disorganizzata come quella dimostrata nell’ultima stagione dalla Juventus.

Nonostante il profilo di De Zerbi sembri adatto, la sua clausola di rescissione da 13 milioni di euro e l'interesse di alcune società di livello importante del campionato inglese potrebbero portarlo a rimanere in Inghilterra. Riguardo a Spalletti, Giuntoli lo porterebbe volentieri a Torino ma la sua situazione contrattuale del tecnico con il Napoli è difficile.

Ci sarebbe infatti una clausola nel suo contratto che non agevola un suo approdo nella società bianconera e potrebbe rimanere fermi una stagione. Di certo prima dell’ingaggio del nuovo tecnico si dovrà trovare un’intesa con Massimiliano Allegri, che ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera. Secondo il giornalista sportivo Nicolino è probabile che le parti possano raggiungere un’intesa per la rescissione contrattuale considerando il rapporto negli anni fra Allegri e la società bianconera.