La dirigenza della Juventus starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la prossima stagione da inserire nella fase offensiva della squadra allenata da Massimiliano Allegri; il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Mason Greenwood, centravanti del Manchester United a sua volta interessato al numero 9 bianconero Dusan Vlahovic. A riportare l'indiscrezione tuttojuve.com.

L'idea della Juventus per l'attacco: Mason Greenwood

Il giocatore offensivo del Manchester United è rimasto fermo oltre un anno per una presunta violenza perpetrata ai danni della sua ex-fidanzata, ma secondo alcune indiscrezioni dall'Inghilterra sarebbe pronto a rientrare una volta cadute le accuse nei suoi confronti.

Sul giocatore sembrerebbe voler puntare forte la Juventus, che starebbe lavorando con il Manchester United per rilanciare il giocatore, richiedendolo in prestito per la prossima stagione.

Lo United potrebbe accettare la proposta, anche se tutto sembrerebbe rimandato alla prossima finestra di mercato estiva, in base anche all'eventuale partecipazione della Juventus alle prossime coppe europee.

La situazione della Juventus nella zona offensiva

La direzione sportiva della Juventus dovrà valutare nel prossimo giugno la situazione di Angel Di Maria; il 'Fideo' andrà in scadenza di contratto nella prossima estate e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe rimanere a Torino per un'altra stagione, ma occorrerebbe trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto, valutando al meglio la situazione economica in merito alla quale il club bianconero vorrebbe ottenere uno sconto a livello di ingaggio del giocatore.

La dirigenza della Juventus starebbe lavorando con i suoi agenti proprio su questa situazione, al fine di limare gli ultimi dettagli e garantire al tecnico Massimiliano Allegri il forte giocatore argentino anche nella prossima stagione.

Sul calciatore di Rosario ci sarebbe anche l'interessamento del Barcellona, che ultimamente avrebbe rilanciato l'idea di voler ricomporre in blaugrana la coppia argentina che ha vinto i mondiali in Qatar 2022, riunendo Lionel Messi ed Angel Di Maria.

Per quanto riguarda il resto dell'attacco bianconero, rimarrebbe complessa la posizione di Dusan Vlahovic; nonostante recentemente sia tornato al gol in campionato, l'attaccante serbo non avrebbe del tutto convinto la direzione sportiva e pertanto potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

La Juventus però sembrerebbe volersi privare del bomber serbo solo in caso di un'offerta economica considerevole, così da rientrare del grande investimento effettuato sul giocatore, acquistato nel gennaio 2022 per circa 81 milioni di euro dalla Fiorentina.