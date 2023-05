La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa di definire il nuovo direttore sportivo, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere Cristiano Giuntoli, la società bianconera valuta già i rinforzi utili per la stagione 2023-2024. Potrebbe arrivare un grande rinforzo a centrocampo, soprattutto se fossero confermare le partenze di Leandro Paredes (che dovrebbe ritornare al Paris Saint Germain) e di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Uno dei nomi avvicinati alla Juventus è quello di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Di recente il suo agente sportivo Matja Kezman ha dichiarato che un incontro con la società ci sarà probabilmente a fine stagione, in quanto in questo momento la squadra è impegnata a raggiungere la qualificazione Champions League e i quattro match rimanenti rappresenteranno delle vere finali. Ci sarebbero però motivi anche di mercato in questo ritardo nell'incontro fra la società laziale e il centrocampista.

Il centrocampista Milinkovic-Savic potrebbe guadagnare 5 milioni di euro a stagione alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de Il Messaggero la Juventus potrebbe offrire a Sergej Milinkovic -Savic un contratto da 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027.

Il centrocampo bianconero dalla prossima stagione potrebbe non avere a disposizione Leandro Paredes e Adrien Rabiot. L'argentino potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, che rientrerà dal prestito al Monza a giugno. Il centrocampista serbo invece potrebbe prendere il posto del francese.

In questa stagione Milinkovic-Savic ha disputato fino ad adesso 32 match nel campionato italiano segnando sei gol e fornendo otto assist.

A questi bisogna aggiungere due presenze in Coppa italia, sei gettoni con due gol in Europa League e tre match in Conference League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche per quanto riguarda il settore difensivo. Potrebbero arrivare un centrale difensivo e due terzini di qualità.

A tal riguardo piacerebbe Kalidou Koulibaly del Chelsea, per quanto riguarda la fascia difensiva sinistra circola il nome di Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di Emil Holm, terzino destro dello Spezia, anche lui in orbita della società bianconera.