Undici gol e otto assist, questo è il bottino di Milinkovic-Savic in stagione, un contributo significativo quello del serbo per riportare la Lazio in Champions League.

La doppietta siglata in casa contro la Cremonese potrebbe essere il lascito del mediano alla società di Lotito dopo otto stagioni, con un addio che appare sempre più vicino. Il presidente della Lazio non vuole regalarlo, ma considerando che il contratto scadrà tra un anno e che un rinnovo sembra ormai escluso, il massimo che il presidente della Lazio potrà fare sarà ottenere una cifra adeguata per la sua cessione.

Non mancano di certo le pretendenti, tra cui potrebbe rientrare anche la Juventus, nonostante la situazione complicata in cui si trova con la partecipazione alle prossime coppe europee ancora in bilico. I bianconeri avranno bisogno, nella prossima stagione, di risollevarsi e nonostante le difficoltà, avranno bisogno di almeno un paio di rinforzi importanti.

Milik potrebbe trasferirsi alla Lazio come contropartita tecnica per l'acquisto di Milinkovic-Savic

Per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic la Juventus potrebbe provare una mossa a sorpresa, secondo quanto riportato dal 'Messaggero', inserendo un giocatore nella trattativa per diminuire il costo del trasferimento. E il nuovo nome potrebbe essere quello di Arkadius Milik a cui aggiungere 20-25 milioni di euro.

Come si sa, Sarri avrà bisogno di un vice Immobile all'altezza per il futuro e Milik potrebbe essere la scelta giusta. Già allenato da Sarri ai tempi del Napoli, Milik potrebbe avere un ruolo di rilievo sia in campionato che in Champions League.

Al momento l'idea è ancora allo stato iniziale, ma è una possibilità da seguire.

La Juventus dovrà spendere solo 7 milioni di euro per riscattare il polacco dal Marsiglia, un investimento ragionevole considerando l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere.

Il mercato della Juventus

Sarà interessante valutare come si svilupperanno le trattative estive e se la Juventus riuscirà effettivamente ad acquistare Milinkovic-Savic inserendo Milik nella trattativa di mercato.

Non è comunque da scartare la possibilità che la società bianconera provi ad acquistare il centrocampista della Lazio senza inserire delle contropartite tecniche gradite dalla società laziale, anche se Sarri gradirebbe un altro giocatore della Juventus.

Parliamo di Nicolò Rovella, centrocampista che ha giocato in prestito al Monza in questa stagione e che nella rosa bianconera dovrebbe sostituire nella stagione 2023-2024 Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain a giugno.