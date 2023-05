La Juventus è al lavoro in questo finale di stagione non solo per cercare di arrivare almeno in finale di Europa League e classificarsi nei primi quattro posti in campionato ma anche per definire quanto prima le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Se per quanto riguarda il caso plusvalenze c'è una data dell'udienza, diversa è la situazione per la manovra stipendi, con il Procuratore Figc Chiné che potrebbe chiedere un'ulteriore proroga prima di un eventuale deferimento per valutare le memorie difensive della società bianconera.

Come scrive calciomercato.com la società bianconera vorrebbe scontare tutte le eventuali penalizzazioni riguardanti caso plusvalenze e manovra stipendi già in questa stagione e proprio per questo si potrebbe arrivare ad una sorta di patteggiamento per la seconda vicenda giudiziaria.

Attualmente infatti c'è la concreta possibilità che si vada oltre proprio perché Chiné potrebbe chiedere un'ulteriore proroga per valutare le memorie difensive.

Possibile patteggiamento per la manovra stipendi da parte della Juventus in intesa con la Figc

La Juventus starebbe valutando il patteggiamento per la manovra stipendi. Una possibilità che la società bianconera deciderebbe non come ammissione di colpevolezza ma per velocizzare i tempi e per chiudere le vicende giudiziarie entro questa stagione. Se infatti il 22 maggio è previsto il processo per il caso plusvalenze alla Corte Federale d'Appello, non ci sono novità per quanto riguarda la manovra stipendi, con il deferimento da parte della Procura Figc che non è ancora arrivato.

Si parla infatti di una possibile proroga da parte del procuratore Figc. Da qui la possibilità di un'intesa fra la federazione e la Juventus su una diminuzione della pena di almeno la metà per la manovra stipendi, in quanto arriverebbe prima del deferimento.

La Juventus vorrebbe scontare un'eventuale sanzione dalla Uefa dalla stagione 2023-2024

Il motivo per cui la Juventus potrebbe decidere per il patteggiamento riguarderebbe il fatto che vorrebbe arrivare ad una definizione delle vicende giudiziarie entro la stagione per iniziare a programmare con tranquillità il 2023-2024 ma anche per scontare un'eventuale sanzione che arriverebbe dalla Uefa già dalla prossima stagione.

C'è infatti la possibilità che l'organismo presieduto da Aleksander Ceferin decida di escludere la società bianconera per una stagione dalle competizioni europee. Un’esclusione che si definirebbe anche se la Juventus dovesse arrivare in Serie A in uno dei posti che garantirebbe la partecipazione alle stesse e eventualmente anche se dovesse vincere l'Europa League in questa stagione.