La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di rinforzare la difesa, ma di migliorare anche il centrocampo e il settore avanzato. Soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni importanti. A tal riguardo uno dei nomi seguiti da gran parte delle società europee è Dusan Vlahovic. La punta bianconera piacerebbe al Manchester United, al Bayern Monaco, al Real Madrid e all'Atletico Madrid. Proprio la società allenata da Simeone sarebbe pronta ad offrire una somma importante per Vlahovic inserendo un giocatore che sarebbe gradito alla società bianconera.

Parliamo di Alvaro Morata, non considerato un titolare nella squadra spagnola e che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. C'è il rischio per l'Atletico Madrid di perderlo a parametro zero nel 2024 per questo la migliore possibilità per monetizzare dalla sua cessione è lasciarlo partire nel calciomercato estivo del 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid vorrebbe Dusan Vlahovic. La società spagnola sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Alvaro Morata più circa 60 milioni di euro considerando la valutazione di mercato della punta bianconera.

A tal riguardo dopo una seconda parte di stagione difficile Vlahovic sta ritrovando il gol in questo finale di stagione. Dopo la realizzazione contro il Lecce che ha portato alla vittoria per 2 a 1, il giocatore si è confermato anche contro l'Atalanta segnando il gol del definitivo 2 a 0 per i bianconeri. La Juve non vorrebbe venderlo ma se le vicende giudiziarie dovessero essere decisive per l'esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee non sono da scartare cessioni pesanti.

Fra queste anche quella di Dusan Vlahovic, che è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 7 milioni di euro netti a stagione. Da valutare il futuro professionale anche di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Un'eventuale mancata qualificazione alla Champions League potrebbe portare ad una partenza dell'argentino, così come quella di Adrien Rabiot, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora ai rinforzi in difesa. Potrebbero arrivare due terzini, piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, valutati circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale si valutano Koulibaly del Chelsea e Scalvini dell'Atalanta. Per quanto riguarda il centrocampo piace Tielemans del Leicester, dovrebbe partire Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza a giugno.